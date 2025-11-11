Qué hay de cierto respecto a la chance de que el Tomba juegue en el Malvinas Argentinas

Este lunes empezó a correr el rumor de que Godoy Cruz pediría el Malvinas para cerrar el campeonato con Deportivo Riestra. ¿Qué pasará?

Este lunes, tras la derrota de Godoy Cruz ante Atlético Tucumán y en medio del panorama complicado en el que quedó el Tomba de cara a la última fecha, empezó a correr un rumor que no cayó para nada bien en el hincha: la posibilidad de que el último partido del certamen, ante Deportivo Riestra, se juegue en el Malvinas Argentinas.

¿Qué hay de cierto respecto a esta versión? Desde el club confirmaron que se consultó la disponibilidad del estadio mundialista a la Subsecretaría de Deportes de la provincia y que al mismo tiempo, se conversó con el Ministerio de Seguridad para llevar adelante el operativo en ese escenario, en este encuentro que se disputará el día sábado.

¿Hubo pedido formal del club? No. Por el momento, sólo fueron consultas para saber si, en caso de que la comisión directiva lo decida, el Malvinas está en condiciones y el operativo de seguridad puede llevarse adelante sin inconvenientes.

¿El motivo? Desde el club dicen que se trata de una posibilidad por cuestiones de seguridad y para resguardar las instalaciones del club en caso de que el resultado para el Tomba sea negativo. También, hablan de que la solicitud de cambiar el escenario vino de parte del plantel y del cuerpo técnico.

Por ahora, nada confirmado. Aunque debería definirse en las próximas horas para confirmar el estadio donde se disputará el partido a los organizadores.