El particular análisis de Omar Asad tras la derrota: "Me voy muy conforme con la entrega"

Omar Asad, DT de Godoy Cruz, analizó la derrota ante Atlético Tucumán y el presente de su equipo, que está muy complicado con el descenso.

Este domingo por la noche, Godoy Cruz cayó de visitante 2 a 1 ante Atlético Tucumán y complicó sus chances de mantener la categoría. El Tomba no pudo sumar ante el Decano y quedó muy complicado con el descenso, a falta de una fecha para el final del torneo.

El equipo de Omar Asad deberá ganarle a Deportivo Riestra el próximo fin de semana, en el Feliciano Gambarte, y esperar que Aldosivi no gane. Si eso ocurre, podría tener chances de conseguir la permanencia con un desempate.

Tras la caída en el José Fierro, el DT tombino analizó el partido y sentenció que "hubo un sólo equipo que propuso", más allá del resultado final. "Desde el minuto cero fuimos a proponer. Aquel que sabe de fútbol vio a un equipo que quiso ir al frente, que manejó muy bien el balón, propuso. Nos encontramos con un gol muy dudoso y después el segundo fue de pelota parada. Pero tanto en el 0 a 0 como en el 1 a 0, como en el 2 a 0, siempre intentamos buscar. Los cambios fueron ofensivos. Hay que ser realistas, hay que ser sinceros, hoy hubo un solo equipo que propuso, el otro fue más de contra, de jugar al error, de algún pelotazo largo. Sacaba el arquero y la tiraba al 9".

Al mismo tiempo, Asad declaró que "nos duele muchísimo el resultado, nos pone en una situación complicada, pero tenemos vida todavía. Tenemos que jugar en nuestra cancha, ganar y esperar algunos resultados que nos den la posibilidad de mantenernos en Primera".

Por otro lado, destacó el juego de su equipo y las opciones de gol que, para él, generó el Expreso: "Quedó demostrado en el primer partido que jugamos bien, que intentamos. Tenemos opciones de gol, situaciones. El partido de hoy fue raro. No tuvieron ellos situaciones claras, ni mano a mano. Me voy muy conforme con la actitud, con la entrega. El equipo se plantó y eso me deja tranquilo".