Godoy Cruz cayó 2-1 contra Atlético Tucumán y quedó al borde del descenso

El Decano mostró una versión sólida y efectiva, especialmente durante la primera mitad, en la que logró imponerse en el ritmo y la posesión frente a un rival que nunca encontró claridad en el mediocampo. Los goles del elenco tucumano fueron obra de Juan Morán, en contra, y de Marcelo Ortiz. Por su parte, el descuento del Tomba llegó en el complemento, gracias a una buena definición de Santino Andino.

Desde el inicio, Atlético Tucumán salió decidido a tomar el protagonismo y presionar alto. Su dominio se tradujo rápidamente en peligro sobre el arco rival, y a los 19 minutos encontró la apertura del marcador. En una jugada desafortunada para la visita, el lateral bodeguero Juan Moran, intentó despejar un centro al área chica, pero terminó desviando el balón hacia su propio arco, descolocando al arquero Franco Petroli.

Impulsado por su gente, el conjunto local siguió buscando el segundo, generando varias oportunidades por las bandas y manteniendo el control del balón. Godoy Cruz , en cambio, mostró dificultades para salir jugando y dependió casi exclusivamente de los pelotazos largos hacia sus delanteros.

En el complemento, el partido cambió de ritmo. Los del Turco Asad adelantaron sus líneas y trataron de recuperar terreno en el mediocampo, aprovechando el desgaste físico del rival. Con más empuje que claridad, lograron acercarse al arco de Matías Mansilla, que respondió con seguridad en cada intervención.

Sin embargo, a los 69 minutos, Marcelo Ortiz amplió la diferencia para el Decano con un potente disparo desde el borde del área, tras un rebote que la defensa mendocina no logró despejar con claridad. Su remate se metió junto al palo derecho de Petroli, que nada pudo hacer para evitar el segundo tanto.

Cuando ya todo parecía sentenciado, los 80', el Tomba encontró el descuento tras una destacada acción individual de Santino Andino. El delantero encaró por el sector derecho, dejó en el camino a su marcador y definió con precisión al segundo palo, venciendo la resistencia del arquero local.

Los instantes finales se jugaron con mucha intensidad. Atlético apostó a la solidez defensiva y al manejo del tiempo para cuidar la ventaja, mientras que el Bodeguero fue con todo en busca del empate, aunque sin éxito.

El pitazo final desató la euforia de los hinchas locales, que celebraron un triunfo trabajado y merecido, con el que se aseguraron la permanencia en Primera División. Godoy Cruz, en tanto, con 28 punto en la Tabla Anual, se encuentra último, en puestos de descenso, y para salvarse deberá ganar la última fecha como local frente a Deportivo Riestra y esperar que Aldosivi no haga lo propio frente a San Martín de San Juan. En caso contrario, jugará el 2026 en la Primera Nacional.

