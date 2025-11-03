El fuerte reclamo de Omar Asad luego del empate de Godoy Cruz en el Gambarte

El director técnico del Godoy Cruz apuntó contra el arbitraje tras la igualdad ante San Martín (SJ), que dejó al Tomba muy complicado.

Omar Asad terminó molesto por la situación que se dio en el gol anulado a Agustín Auzmendi por fuera de juego.

Visiblemente molesto por el resultado final del partido, pero conforme con lo que mostró el equipo en el campo de juego, Omar Asad, entrenador de Godoy Cruz, apuntó contra el arbitraje tras la igualdad sin goles ante San Martín de San Juan, en el partido de la fecha 14 del torneo Clausura.

El Turco analizó el rendimiento de su equipo y afirmó que “tuvimos muchos aciertos en la jugada que se trabajó, avance por un costado, pelotazo cruzado y siempre encontrábamos un mano a mano. Hubo muy buenos aportes de los extremos y tuvimos situaciones de gol".

godoy cruz san martin san juan (9) Godoy Cruz sigue sin ganar en el Feliciano Gambarte y se jugará la permanencia en las últimas dos fechas del torneo. Alf Ponce Mercado / MDZ “Yo no lo llamo un partido parejo cuando alguien propone y el otro no. Yo propongo siempre, buscamos variantes y hay muchas cosas positivas que hacen que yo juegue con el sistema que arrancamos. No comparto de que fue parejo”, afirmó en relación a las declaraciones de Leandro Romagnoli, DT de San Martín de San Juan.

El fuerte reclamo de Omar Asad Más allá del análisis del desarrollo del encuentro, el entrenador hizo referencia al gol anulado a su equipo a instancias del VAR: “Hicimos un desgaste enorme en el primer tiempo y nos encontramos con una situación de VAR inédita que nos perjudicó, porque fue un golazo”