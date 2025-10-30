El Tomba, a la espera del clásico: práctica, conferencia de Asad y ¿equipo confirmado?

Godoy Cruz Antonio Tomba enfrenta este domingo a las 18.30 en el Feliciano Gambarte a San Martín de San Juan . El Tomba afronta el Clásico de Cuyo con la obligación de sumar de a tres para alejarse del descenso y para hundir aún más al Verdinegro. Es un partido fundamental, que será dirigido por Andrés Gariano y que pertenece a la fecha 14 del Torneo Clausura .

En la previa del encuentro, este jueves, el plantel del Expreso entrenará en su estadio y luego de la práctica, el DT Omar Asad brindará una sorpresiva conferencia de prensa que fue anunciada ayer. La práctica, a puertas cerradas, será por la tarde y la conferencia cerca de las 19.

Más allá de que hay expectativas, y mucha ansiedad, respecto al once titular que pueda llegar a parar el entrenador de cara al clásico, es probable que el Turco no dé indicios del mismo.

Lo único confirmado es la baja sensible que tendrá el Tomba en la mitad de la cancha y un regreso de lujo. Por acumulación de amarillas, el Indio Nicolás Fernández no podrá ser tenido en cuenta para este partido. Es una ausencia muy importante teniendo ya que el uruguayo no sólo disputó como titular todos los partidos del torneo, sino que fue el capitán del equipo en los últimos 7 juegos del Expreso. Al mismo tiempo, Santino Andino vuelve tras disputar el Mundial con la Selección argentina sub 20 y será titular.

De acuerdo a estas dos semanas de entrenamiento que ha tenido el nuevo cuerpo técnico, tras la salida de Walter Ribonetto , se esperá que el Tomba salga a la cancha con cuatro defensores, tres volantes, un enlace y dos delanteros.

En ese esquema, la base no sería muy diferente a lo que venía utilizando el DT anterior. Franco Petroli será el arquero, Mateo Mendoza y Lucas Arce son una fija en defensa, Vicente Poggi y Guillermo Pol Fernández dos de los tres volantes de contención y Santino Andino y Agustín Auzmendi los delanteros.

Resta conocer al segundo central, al lateral izquierdo, a uno de los volantes y al enlace. Si bien Asad no tiene muchas opciones en esos puestos, diferentes a lo que venían utilizando los técnicos anteriores, tendrá que usar la creatividad para darle otra dinámica a un equipo que ha tenido un muy mal año.

El presente del Tomba

Godoy Cruz no ha podido ganar aún desde su regreso al Feliciano Gambarte y buscará hacerlo este domingo nada menos que en el Clásico de Cuyo. El Tomba está a 1 punto del descenso, a falta de 3 juegos para el final de la temporada. Tiene 27 unidades en la tabla anual, contra 26 de San Martín de San Juan (estaría descendiendo por esta tabla) y 24 de Aldosivi (está descendiendo por los promedios).

Tras el juego con los sanjuaninos, Godoy Cruz visitará a Atlético Tucumán y será local en la última fecha ante Deportivo Riestra.