¡Un Turco, un Mago y un Fideo en la Bodega! Godoy Cruz sueña con el nuevo cuerpo técnico

El Turco Asad, como DT, y el Mago Ramírez y el Fideo Fernández como ayudantes, ya dirigieron su primera práctica en Godoy Cruz.

Los hinchas de Godoy Cruz vuelven a ilusionarse a pesar del momento del equipo. Es que, tras la salida de Walter Ribonetto, y en medio de una campaña de terror, la dirigencia levantó el teléfono y armó un cuerpo técnico con gente "de la casa", con gente que ama la institución y que intentará sacarla de esta situación.

Con Omar Asad como DT y con David Ramírez y David Fernández como ayudantes de campo, el Expreso encarará con todo la recta final del Torneo Clausura con un único objetivo: salvarse del descenso.

Aunque parezca mentira, por cómo empezó el año, con la Copa Sudamericana como objetivo, hoy el Tomba lucha por permanecer en la máxima categoría del fútbol argentino y lo hará con el cuarto técnico de la temporada. Ya pasaron Ernesto Pedernera, Esteban Solari y Walter Ribonetto. Ahora, es el turno del Turco.

Este martes, el entrenador y su nuevo cuerpo técnico arribaron a Mendoza y ya estuvieron al frente de la práctica del equipo, pensando en las dos semanas casi completas de entrenamiento y en el próximo rival, nada menos que San Martín de San Juan, en el Feliciano Gambarte, el otro fin de semana ya que este no se juega por las elecciones legislativas.

"¡Bienvenido, Turco! Omar Asad es el nuevo técnico de Godoy Cruz. El DT ya inició sus trabajos junto al plantel profesional este martes ¡Éxitos en esta nueva etapa! El CT que acompaña al Turco está integrado por: AC: David Ramirez AC: Juan Calabrese AC: David Fernández AC: Osvaldo Miranda PF: Juan Escalante Además, se suman otros profesionales de nuestra institución", comunicaron desde el Expreso.