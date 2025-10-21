Godoy Cruz despidió formalmente a Walter Ribonetto: el mensaje de club

A través de sus cuentas oficiales, Godoy Cruz despidió a Walter Ribonetto con un breve mensaje. Hoy comienza el ciclo de Omar Asad.

"El Club Godoy Cruz comunica que Walter Ribonetto dejó de ser el Director Técnico del primer equipo", anuncia la publicación, acompañada de una foto del entrenador.

Al mismo tiempo, el Tomba destaca: "Agradecemos a Tino y a su cuerpo técnico por la dedicación y el profesionalismo en este tiempo y les deseamos lo mejor en sus próximos desafíos".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ClubGodoyCruz/status/1980632708410929175&partner=&hide_thread=false El Club Godoy Cruz comunica que Walter Ribonetto dejó de ser el Director Técnico del primer equipo.



Agradecemos a Tino y a su cuerpo técnico por la dedicación y el profesionalismo en este tiempo y les deseamos lo mejor en sus próximos desafíos. pic.twitter.com/NZceMOPFQN — Club Godoy Cruz (@ClubGodoyCruz) October 21, 2025 Ribonetto apenas consiguió una victoria en su breve ciclo de 11 partidos al mando de Godoy Cruz. Fue ante Platense el 2 de septiembre pasado en condición de visitante. Es decir, nunca logró sumar de a tres en el estadio Feliciano Gambarte, en cinco oportunidades. En el global, fueron 6 derrotas (dos ante Atlético Mineiro, River, Vélez, San Lorenzo y Lanús) y 4 empates (Barracas, Instituto, Independiente e Independiente Rivadavia).

El presente del Tomba El Tomba tiene por delante tres finales para salvar la categoría. La primera de ellas será nada menos que el clásico cuyano ante San Martín de San Juan, de local, luego será visitante de Atlético Tucumán y cerrará el año con Deportivo Riestra, en el Feliciano Gambarte.