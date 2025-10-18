Qué dijo uno de los referentes de Godoy Cruz sobre el momento del equipo y la continuidad de Ribonetto

Franco Petroli, arquero y subcapitán de Godoy Cruz, fue uno de los pocos que habló tras la derrota con Lanús.

Luego de la caída ante Lanús por 2 a 0, en uno de los partidos que abrió la duodécima fecha del torneo Clausura de primera división, Franco Petroli, arquero y referente de Godoy Cruz, habló en zona mixta del estadio Néstor Díaz Pérez y se expresó frente a este momento del equipo.

El ex River se refirió al presente del Tomba y admitió que “estamos intentando todo lo que podamos, estamos dejando todo en los entrenamientos, en el día a día y a veces las cosas no se dan, pero tenemos que seguir insistiendo. Quiero pedirles disculpas a los hinchas en lo personal”

El gol de Canale para el 1-0 de Lanús Respecto a la situación del entrenador y los rumores de salida, Petroli afirmó a Juego Libre que “nosotros estamos siempre hablando con ellos, la verdad que es un cuerpo técnico muy abierto y podemos tener charlas. Estamos todos involucrados y con la intención de sacar a Godoy Cruz de este momento”

Lo que viene para Godoy Cruz Tras la derrota en el sur del Gran Buenos Aires, el plantel del Tomba regresó este sábado en horas de la mañana a Mendoza y volverá a los entrenamientos recién el próximo martes, teniendo en cuenta que el fin de semana que viene no habrá actividad por las elecciones nacionales.