El Tomba, con bajas, juega esta noche un partido trascendental ante Lanús

Godoy Cruz juega esta noche una final. No tiene margen de error. El Tomba de Walter Ribonetto enfrenta desde las 21.15 a Lanús , en el estadio Néstor Díaz Pérez, por la fecha 13 del Torneo Clausura , con algunas bajas y obligado a sumar para escaparse de la zona baja.

El Expreso necesita los tres puntos teniendo en cuenta que está a esa misma cantidad de unidades del descenso. En la tabla general, suma 27 contra 24 de Aldosivi , equipo que estoy estaría perdiendo la categoría junto con San Martín de San Juan , este último por los promedios.

Para esta noche, Ribonetto no podrá contar con dos jugadores de experiencia, ya que Guillermo Pol Fernández llegó a la quinta amarilla y Juan Escobar arrastra una molestia y no está en condiciones físicas de jugar.

Ante esta situación, el DT tombino mandaría al campo de juega a Federico Rasmussen y a Vicente Poggi , en reemplazo de los ausentes. Al mismo tiempo, Misael Sosa se perfila como titular en lugar de Agustín Valverde, por lo que serían tres las variantes respecto al clásico con Independiente Rivadavia.

Los once, de esta manera, serían: Franco Petroli; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Federico Rasmussen y Juan Segundo Morán; Nicolás Fernández, Maximiliano González y Vicente Poggi; Facundo Altamira, Misael Sosa y Agustín Auzmendi.

Por otro lado, una de las novedades más importantes en la lista de concentrados de Godoy Cruz es la ausencia de Walter Montoya, quien no viajó con el plantel por decisión del entrenador.

montoya Montoya no viajó con el plantel por decisión del DT. Prensa Godoy Cruz

Del otro lado está Lanús, que la próxima semana juega semifinales de Copa Sudamericana. Esto no le impediría al DT Mauricio Pellegrino poner titulares y es muy probable que el entrenador granate salga con todo esta noche. Carlos Izquierdoz es baja, ya que se está recuperando de una distensión muscular en el aductor mayor izquierdo.

El encuentro será dirigido por Pablo Giménez y televisado por ESPN Premium.