El jugador del fin de semana para los equipos mendocinos: quién fue la gran figura entre Tomba, Lepra y Lobo

El fútbol mendocino vivió un fin de semana positivo con resultados importantes para sus representantes. Gimnasia y Esgrima de Mendoza rescató un empate en su visita a Deportivo Riestra , Independiente Rivadavia logró un triunfazo en La Plata ante Gimnasia y Esgrima La Plata , y Godoy Cruz Antonio Tomba volvió a ganar en el Estadio Feliciano Gambarte después de una larga racha sin triunfos.

Además, la actividad mendocina continuará esta noche: Deportivo Maipú jugará desde las 21.00 en Capital Federal ante Atlanta , en otro compromiso importante para los equipos de la provincia.

Entre los partidos del fin de semana también hubo actuaciones individuales que sobresalieron. Por eso, este es el podio de los jugadores mendocinos de la fecha .

El arquero César Rigamonti regresó al arco de Gimnasia tras 15 días de inactividad por una diverticulitis y volvió a demostrar por qué es una pieza fundamental del equipo.

Con puntuación 9, el experimentado guardameta fue otra vez la gran figura del Lobo en el empate frente a Riestra. Como ya ocurrió en otros partidos del campeonato, apareció sobre la hora para salvar a su equipo y asegurar un punto valioso.

Su actuación volvió a confirmar que el arquero es uno de los pilares del conjunto mendocino y que su presencia bajo los tres palos suele ser garantía de seguridad.

Segundo puesto: Vicente Poggi, el motor del Tomba

Festejo Godoy Cruz vs Ferro Todos los abrazos son para Vicente Poggi, quien puso el 1-0 parcial para Godoy Cruz frente a Ferro. @ClubGodoyCruz

El mediocampista uruguayo Vicente Poggi fue clave en el triunfo de Godoy Cruz y recibió puntuación 8.

No solo abrió el marcador que encaminó la victoria del Expreso, sino que además fue una de las piezas centrales en el funcionamiento del equipo dirigido por Mariano Toedli.

El entrenador lo ubicó unos metros más adelantado en el mediocampo, una decisión que le permitió llegar con mayor frecuencia al área rival. Poggi respondió con una actuación completa: gol, presencia ofensiva y una clara ocasión de palomita en el complemento.

El uruguayo fue uno de los grandes desequilibrantes del partido y dejó en claro que, cuando está en buen nivel, puede ser un jugador determinante para el Tomba.

El jugador del fin de semana: José Florentín, el dueño del mediocampo azul

El gol de José Florentín para el 2-2 de Independiente Rivadavia ante Gimnasia en La Plata. El gol de José Florentín para el 2-2 de Independiente Rivadavia ante Gimnasia en La Plata. Video: TNT Sports

La gran figura del fin de semana mendocino fue el paraguayo José Florentín, mediocampista de Independiente Rivadavia, con puntuación 8.

El volante ya había sido uno de los puntos más altos en la derrota ante Barracas Central, pero en La Plata volvió a demostrar su importancia en el funcionamiento del equipo.

Florentín fue clave en el triunfo de la Lepra por varias razones. Primero, porque marcó el segundo gol, un tanto fundamental para encaminar la victoria. Pero además porque ofreció una actuación muy completa en el mediocampo.

El paraguayo se multiplicó en la recuperación, manejó bien la pelota y aportó equilibrio entre defensa y ataque. Sus números reflejan ese rendimiento:

1 gol

2 pases clave

47 pases correctos de 55 (85%)

6 recuperaciones

3 intercepciones

67 toques de balón

Además, tuvo participación constante en el juego ofensivo y defensivo, con 20 carreras con balón y más de 50 metros de progresión, lo que muestra su influencia en el ritmo del partido.

Por presencia, gol y trabajo táctico, Florentín fue el jugador más completo del fin de semana para los equipos mendocinos.

En una fecha que dejó buenas noticias para el fútbol de Mendoza, tres nombres sobresalieron por encima del resto: Rigamonti salvando a Gimnasia, Poggi liderando al Tomba y Florentín dominando el mediocampo de la Lepra.

Y la acción todavía no termina: esta noche Deportivo Maipú intentará completar la jornada mendocina con un buen resultado ante Atlanta en Buenos Aires.