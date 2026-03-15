¿La "mano de Dios" del Tomba? La curiosa historia de la estatua que se rompió... y el gol que cambió todo

Después de 194 días sin ganar como local , Godoy Cruz Antonio Tomba volvió a celebrar en el

Después de 194 días sin ganar, Godoy Cruz Antonio Tomba volvió a celebrar en el Estadio Feliciano Gambarte .

El Tomba derrotó 2 a 1 a Ferro Carril Oeste y cortó una racha que venía pesando fuerte en el ánimo del hincha. Pero más allá del resultado, la tarde dejó una historia insólita que rápidamente se volvió viral entre los fanáticos bodegueros.

Desde que el equipo regresó al Gambarte y se instaló la estatua del histórico hincha Julio Roque Pérez , muchos simpatizantes empezaron a bromear con una especie de “maldición”: el equipo no lograba ganar en su estadio.

Incluso la estatua fue cambiada de lugar y en otro partido directamente no estuvo presente en la cancha, alimentando el folclore futbolero que siempre acompaña a este tipo de historias.

Pero lo que ocurrió este domingo en la tribuna Este fue todavía más curioso.

El accidente que desató las bromas

Durante el primer tiempo, mientras el partido recién comenzaba, una niña que bailaba con una bandera cerca del sector donde se encuentra la estatua, tropezó y cayó accidentalmente sobre ella. El golpe terminó rompiendo una de las manos de la figura del Loco Julio.

Los hinchas que estaban alrededor no tardaron en reaccionar con humor. Algunos hablaron de una “maldición aún mayor” por haberle arrancado la mano a la estatua, mientras otros se tomaban la situación entre risas y comentarios típicos de tribuna.

Pero lo más llamativo estaba por venir.

Del susto al gol de Godoy Cruz

Minutos después del accidente ocurrió algo que muchos ya cuentan como parte del folclore bodeguero.

Apenas unos instantes más tarde, el mediocampista Vicente Poggi sacó un potente remate que terminó en gol y abrió el marcador para Godoy Cruz.

De repente, las bromas cambiaron de sentido.

Donde algunos habían hablado de “maldición”, otros empezaron a decir que había sido todo lo contrario.

“¿La mano de Dios?”, escribió un hincha en redes sociales al recordar la secuencia.

Creer o reventar

loco julio mano de dios

El Tomba terminaría ganando el partido y cortando una racha muy pesada: casi un año sin triunfos como local. La última victoria había sido el 27 de abril, pero en el Estadio Malvinas Argentinas, ya que el equipo aún no había podido festejar desde su regreso definitivo al Gambarte.

Ahora quedará reparar la mano de la estatua del Loco Julio para devolverle su forma original.

Pero entre los hinchas ya quedó instalada una historia que mezcla casualidad, superstición y fútbol:

la tarde en la que se rompió la mano de la estatua… y Godoy Cruz rompió la racha y volvió a ganar en su casa. Creer o reventar.