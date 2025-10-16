Las dos bajas de peso que tendrá Godoy Cruz para la final con Lanús

El Tomba afrontará el encuentro de este viernes sin dos habituales titulares, en un partido considerado trascendental para sus aspiraciones.

Respecto el equipo del domingo pasado, Godoy Cruz tendrá al menos dos bajas para visitar a Lanús este viernes.

El empate ante Independiente Rivadavia del domingo pasado en el Bautista Gargantini no sólo dejó un balance negativo por el rendimiento del equipo, sino también por los dos jugadores que perdió Godoy Cruz para el encuentro clave ante Lanús de la próxima fecha.

La angustiante situación que atraviesa el equipo de Walter Ribonetto en la tabla anual, llevó a que el partido de este viernes a las 21.15, en el Sur del Gran Buenos Aires, sea considerado por La Bodega como una verdadera final.

Godoy Cruz El plantel del Tomba entrenó este jueves y a las 19 viajará a Buenos Aires. Además, porque puede ser una inmejorable posibilidad de volver al triunfo después de cinco partidos, ya que el rival de turno podría afrontar el compromiso ante el Tomba con una formación alternativa, debido a que el jueves que viene enfrentará a Universidad de Chile por las semifinales de la Copa Sudamericana.

Las dos bajas de peso que tendrá Godoy Cruz De cara al choque ante el Granate, el plantel de Godoy Cruz entrenó este jueves y por la tarde emprenderá el viaje rumbo a Buenos Aires para afrontar el partido correspondiente a la fecha 13 del actual torneo Clausura.

independiente rivadavia godoy cruz 2 El paraguayo Escobar volvió a salir por una molestia y se perderá el partido en La Fortaleza, en donde el Tomba no gana desde hace 13 años. Alf Ponce Mercado / MDZ Para ese encuentro, el entrenador Walter Ribonetto no podrá contar con dos jugadores importantes en la formación titular, ya que el mediocampista Guillermo Pol Fernández se encuentra suspendido, por haber llegado al límite de cinco amonestaciones, y el defensor Juan Escobar está lesionado tras haber sufrido una molestia muscular que lo obligó a salir el domingo pasado.