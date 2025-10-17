Atención amantes del café: llega una feria que promete conquistar en Godoy Cruz

El aroma del café volverá a invadir el Espacio Arizu de Godoy Cruz . Los días 18 y 19 de octubre, de 10 a 21, se realizará una nueva edición de la Expo Café Mendoza 2025, el evento que reúne a baristas, productores, emprendedores y apasionados por esta infusión.

Con entrada libre y gratuita, la muestra se consolida como uno de los encuentros cafeteros más relevantes del país, ofreciendo dos jornadas de aprendizaje, degustación y disfrute.

La Expo Café Mendoza no solo se ha convertido en la feria más importante de la provincia, sino que este año amplía su proyección al plano nacional. Entre los invitados destacados se encuentran Bruno Brown, el Mundial del Café y Exigí Buen Café, el evento de referencia que se realiza cada año en La Rural de Buenos Aires.

La presencia de estos referentes posiciona a Mendoza dentro del mapa de los grandes destinos del café de especialidad en Argentina.

Durante los dos días, el público podrá disfrutar de:

Charlas y capacitaciones dictadas por profesionales del sector.

Degustaciones de cafés de especialidad de distintas regiones.

Campeonatos y competencias entre baristas de todo el país.

Una amplia propuesta gastronómica con productos locales.

Stands de marcas que presentarán sus novedades en máquinas, granos y accesorios.

La experiencia está diseñada para que los visitantes conozcan el proceso del café “desde la planta hasta la taza”, combinando conocimiento, sensorialidad y cultura.

Cultura, sabor y comunidad

Con su inconfundible aroma a granos recién tostados, la Expo Café Mendoza 2025 se perfila como una verdadera celebración del café, la cultura y el trabajo colectivo.

Durante dos jornadas, Godoy Cruz se transformará en la capital del café argentino, donde el sabor, el conocimiento y la pasión se unirán para crear una experiencia inolvidable para todos los sentidos.