Hígado graso: tres tazas al día y tu hígado respira mejor

El hígado habla en silencio. Y cuando protesta, ya es tarde. El hígado graso afecta a uno de cada cuatro adultos en el mundo, según datos médicos globales. La buena noticia es que hay hábitos que frenan el daño. Entre ellos, uno sorprende: tres tazas de café negro al día.

Un consejo para quienes padecen hígado graso El hígado graso, hoy llamado MASLD, está ligado al sobrepeso, la diabetes y el sedentarismo. Avanza sin síntomas claros. En fases iniciales genera inflamación leve. Con los años deriva en cirrosis o cáncer hepático. Por eso la prevención gana peso en consultorios.

cafe portada.jpg La revista New England Journal of Medicine difundió estudios donde el café muestra efectos protectores en etapas tempranas del daño hepático. Si actúa al inicio, ese beneficio se extiende a fases posteriores. Así se reduce la velocidad del deterioro.

Blanca C. Lizaola-Mayo, directora médica del Centro de Trasplante de Hígado de la Mayo Clinic, lo resume con una frase que circula en congresos: “Tres tazas al día de café negro mantienen al hepatólogo bien lejos”. No es azar. Es evidencia acumulada.

Debate mate vs café Café Café de calidad y negro Los especialistas hablan de café de calidad. Granos buenos. Sin azúcar, sin jarabes, sin crema. Negro. La cafeína y otros compuestos bioactivos actúan sobre la inflamación y la fibrosis. Ese combo ayuda a frenar la progresión del daño.