Adiós Bridgerton: Netflix lanza una nueva serie de época de Jane Austen
Netflix apuesta fuerte a las series de época con una nueva versión de un clásico de Jane Austen que regresará en formato de serie limitada en 2026.
El furor de las series de época en Netflix sigue creciendo y ahora la plataforma anunció uno de los estrenos más esperados por los amantes del género y del romanticismo clásico: “Orgullo y prejuicio”, la clásica obra de Jane Austen que ya fue un éxito en cine y regresa en formato de miniserie.
Esta serie llega en otoño del 2026 y con solo seis episodios, promete una versión fiel del texto original que buscará conquistar tanto a los fanáticos históricos como a nuevas audiencias.
Según se pudo conocer, la historia volverá a centrarse en Elizabeth Bennet y el señor Darcy, en una propuesta que combinará romance, tensión social y crítica de época. El proyecto estará escrito por Dolly Alderton y dirigido por Euros Lyn, reconocido por su trabajo en Heartstopper. Desde la plataforma aseguraron que la adaptación respetará el espíritu de la novela publicada en 1813.
Un elenco de peso para un clásico universal
El reparto estará encabezado por Emma Corrin como Elizabeth Bennet y Jack Lowden en el rol del señor Darcy. También participarán Olivia Colman, Rufus Sewell, Freya Mavor, Jamie Demetriou, Daryl McCormack, Fiona Shaw y Louis Partridge, entre otros.
Mira el primer adelanto de Netflix
No será la primera vez que la novela llegue a la pantalla. Entre las versiones más recordadas se encuentran la película de 2005 protagonizada por Keira Knightley y Matthew Macfadyen, y la miniserie de 1995 con Colin Firth y Jennifer Ehle. La nueva producción buscará ofrecer su propia lectura de una historia que, más de dos siglos después, sigue vigente.