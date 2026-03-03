Adiós Bridgerton: Netflix lanza una nueva serie de época de Jane Austen

Netflix apuesta fuerte a las series de época con una nueva versión de un clásico de Jane Austen que regresará en formato de serie limitada en 2026.

La noticia del estreno de Netflix llega en un contexto de alta demanda de ficciones de época tras el éxito de Bridgerton. Foto: Archivo

El furor de las series de época en Netflix sigue creciendo y ahora la plataforma anunció uno de los estrenos más esperados por los amantes del género y del romanticismo clásico: “Orgullo y prejuicio”, la clásica obra de Jane Austen que ya fue un éxito en cine y regresa en formato de miniserie.

Esta serie llega en otoño del 2026 y con solo seis episodios, promete una versión fiel del texto original que buscará conquistar tanto a los fanáticos históricos como a nuevas audiencias.

Según se pudo conocer, la historia volverá a centrarse en Elizabeth Bennet y el señor Darcy, en una propuesta que combinará romance, tensión social y crítica de época. El proyecto estará escrito por Dolly Alderton y dirigido por Euros Lyn, reconocido por su trabajo en Heartstopper. Desde la plataforma aseguraron que la adaptación respetará el espíritu de la novela publicada en 1813.

Un elenco de peso para un clásico universal El reparto estará encabezado por Emma Corrin como Elizabeth Bennet y Jack Lowden en el rol del señor Darcy. También participarán Olivia Colman, Rufus Sewell, Freya Mavor, Jamie Demetriou, Daryl McCormack, Fiona Shaw y Louis Partridge, entre otros.