Choque en Godoy Cruz: conductor circulaba con más de cuatro veces el límite de alcohol

El conductor perdió el dominio de su camioneta en Carril Rodríguez Peña e impactó una pared divisoria. Autoridades secuestraron el rodado y la licencia.

Un hombre de 36 años, identificado como J.B.P., resultó detenido en la madrugada de este sábado tras chocar su camioneta contra una pared divisoria de la calzada en el carril Rodríguez Peña de Godoy Cruz, en la zona industrial del departamento.

El hecho se registró alrededor de las 0.30 en la intersección del Carril Rodríguez Peña y calle 9 de Julio, momento en el cual el conductor perdió el control de su rodado. La camioneta se desplazaba de Este a Oeste cuando se produjo el impacto.

Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) acudió al lugar del siniestro. Constató que el conductor presentaba un traumatismo facial leve, sin requerir traslado a un centro hospitalario.

Los inspectores de tránsito municipal realizaron la prueba de alcoholemia al conductor. El test arrojó un resultado positivo de 2,14 g/l de alcohol en sangre, una cifra que excede ampliamente el límite legal establecido.