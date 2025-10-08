Murió un nene de 2 años en pleno choque en la ruta: el auto se partió al medio

El salvaje incidente ocurrió en la Ruta 11, a la altura de Santa Clara del Mar. Como consecuencia, un nene murió y dos personas resultaron heridas.

Un choque fatal tuvo lugar en la Ruta 11, a la altura de Santa Clara del Mar. Allí, un Ford Ka se despistó y chocó contra una columna. Como consecuencia del impacto, un nene de 2 años murió, mientras que otras dos personas resultaron heridas.

Video: así quedó el auto tras el choque Así quedó el auto tras el choque en la Ruta 11 El trágico hecho ocurrió este miércoles por la mañana, en la Ruta 11, camino a Mar del Plata. Producto del choque, el auto quedó partido en dos. Los padres del menor resultaron heridos, por lo que debieron ser asistidos por personal del SAME y trasladados al Hospital Interzonal.

En el lugar trabajaron agentes de tránsito, efectivos policiales y los Bomberos, quienes rescataron a los ocupantes del vehículo.

choque Ruta 11 Mar del Plata X En las imágenes que se viralizaron se observa que la parte delantera del auto quedó en un carril y la trasera en el opuesto. La circulación vehicular fue interrumpida.