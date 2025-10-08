Murió un nene de 2 años en pleno choque en la ruta: el auto se partió al medio
El salvaje incidente ocurrió en la Ruta 11, a la altura de Santa Clara del Mar. Como consecuencia, un nene murió y dos personas resultaron heridas.
Un choque fatal tuvo lugar en la Ruta 11, a la altura de Santa Clara del Mar. Allí, un Ford Ka se despistó y chocó contra una columna. Como consecuencia del impacto, un nene de 2 años murió, mientras que otras dos personas resultaron heridas.
Video: así quedó el auto tras el choque
El trágico hecho ocurrió este miércoles por la mañana, en la Ruta 11, camino a Mar del Plata. Producto del choque, el auto quedó partido en dos. Los padres del menor resultaron heridos, por lo que debieron ser asistidos por personal del SAME y trasladados al Hospital Interzonal.
En el lugar trabajaron agentes de tránsito, efectivos policiales y los Bomberos, quienes rescataron a los ocupantes del vehículo.
En las imágenes que se viralizaron se observa que la parte delantera del auto quedó en un carril y la trasera en el opuesto. La circulación vehicular fue interrumpida.
La causa quedó a cargo del fiscal de Delitos Culposos, Germán Vera Tapia, quien ordenó peritajes para clarificar las causas del siniestro.