Persecución, tiroteo y final fatal: un policía murió tras volcar al perseguir a un sospechoso

Un policía murió el lunes por la noche en la localidad tucumana de Colalao del Valle, durante un operativo desplegado en los Valles Calchaquíes . El hecho ocurrió luego de que una patrulla policial protagonizara una persecución a alta velocidad que terminó con un tiroteo y el vuelco del vehículo oficial. El oficial falleció en el acto, mientras que otros efectivos resultaron heridos y fueron trasladados a centros de salud cercanos.

La persecución se llevó a cabo en el marco del “ Operativo Lapacho ”, desplegado con el objetivo de frenar el avance del crimen en el noroeste argentino .

Según el parte de la policía local, la patrulla intentó interceptar un automóvil sospechoso que circulaba a gran velocidad por caminos de ripio . Lo que comenzó como un control de rutina se transformó en una persecución de riesgo por una zona de difícil acceso.

Durante la fuga, se registraron disparos entre los ocupantes del vehículo sospechoso y los agentes. Testigos que se encontraban en las inmediaciones afirmaron que escucharon detonaciones y gritos antes de ver el patrullero volcado. La escena generó pánico entre los vecinos que circulaban por el área.

En medio del tiroteo , el móvil policial perdió la estabilidad y volcó, provocando la muerte inmediata de uno de los agentes. La identidad del policía fallecido no fue revelada oficialmente hasta el momento. Sus compañeros fueron asistidos por personal médico y derivados de urgencia, con lesiones de distinta consideración.

La Fiscalía de Monteros intervino en el caso y ordenó peritajes técnicos sobre el patrullero, así como análisis balísticos en la zona donde se habría producido el intercambio de disparos. Las autoridades buscan establecer cómo se desarrolló el enfrentamiento y si hubo otros vehículos o personas implicadas en el hecho.

La persecución se inició en Colalao del Valle y se extendió hacia zonas rurales cercanas a Cafayate, en la provincia de Salta. La Policía montó un operativo de rastrillaje para localizar a los ocupantes del vehículo que logró escapar. Hasta el momento, no hay detenidos.

Compañeros del agente fallecido manifestaron su pesar y acompañaron el traslado del cuerpo al destacamento local. “Murió cumpliendo su deber”, expresaron en medio del dolor. La noticia generó conmoción en el seno de la fuerza y entre los habitantes de la región.