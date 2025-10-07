El alquiler de un galpón y mensajes el día de la desaparición: el vínculo de la joven hallada sin vida y el detenido

Cámaras de seguridad, testigos y pericias telefónicas fueron claves para identificar al sospechoso del femicidio de la joven en Entre Ríos.

La joven habría estado en contacto con "Pipa" poco antes de su desaparición.

Después de que se conocieran más detalles sobre la muerte de Daiana Mendieta, la joven que fue hallada sin vida en Gobernador Mansilla, Entre Ríos, este martes, se confirmó cuál sería el vínculo entre la víctima y el principal sospechoso del caso, identificado como Gustavo Brondino, quien se resistió al momento de su detención.

A partir de la denuncia por la desaparición de la joven de 22 años, los efectivos de la localidad realizaron un fuerte operativo que involucró a más de 130 personas. La investigación incluyó el análisis de cámaras de seguridad, entrevistas a testigos y pericias en los teléfonos, lo que permitió recolectar información que finalmente apuntó al principal sospechoso, conocido bajo el alias de “Pino”.

La causa, que está a cargo de los fiscales Reynoso y Saliski, del Ministerio Público Fiscal de Rosario del Tala, derivó en la detención de Gustavo Brondino, un hombre de 55 años que vivía a solo un kilómetro de la casa de la víctima y con quien Daiana habría estado en contacto poco antes de su desaparición, ocurrida el viernes.

El vínculo de “Pino” con la joven encontrada sin vida El ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, explicó cómo fue el hallazgo del auto de la joven y la posterior detención de “Pino”. Uno de los testigos declaró haber visto una camioneta blanca cerca del lugar donde se encontró el vehículo abandonado de la víctima. A partir de esta pista, los investigadores lograron ubicar el vehículo y llegaron a la vivienda del sospechoso.

Según relató Roncaglia, “se puso muy agresivo en el allanamiento, atacó al personal con un arma, intentó evitar el procedimiento y fue reducido por la Policía. Fue detenido. Es una persona mayor, de cincuenta y cinco años, y quedó apresado por ese delito. La imputación era resistencia a la autoridad y tenencia de armas ilegales”. Allí, la Policía secuestró dos teléfonos celulares, dos carabinas y una camioneta Hilux blanca.