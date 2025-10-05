Un joven fue apuñalado en una riña con tres personas en Guaymallén

Un joven de 19 años resultó con una herida de arma blanca después de protagonizar una riña con tres individuos en el interior del Barrio Congreso de Guaymallén. El incidente ocurrió durante la tarde del sábado.

La alerta se activó a las 19.08 a través del 911, cuando se informó sobre una pelea en la vía pública con un herido. Al llegar al lugar, personal de la Subcomisaría Campos confirmó que la víctima, identificada como Emiliano C. (19), ya no se encontraba allí. Familiares lo trasladaron de urgencia al Hospital Central.

En el centro asistencial, el médico de guardia examinó a Emiliano C. y diagnosticó una herida por arma blanca en el omóplato. Inmediatamente, el joven ingresó a quirófano para ser asistido. Minutos después de la intervención, personal del hospital comunicó que el paciente se encuentra fuera de peligro y permanece internado en sala común para su recuperación.

Las primeras averiguaciones policiales determinaron que la riña comenzó cuando tres sujetos se apersonaron a la vivienda de la víctima. Tras la pelea, donde Emiliano C. sufrió la lesión, los agresores huyeron del lugar.