Una joven estrella de la escalada de 23 años muere mientras se retransmitía en directo su ascenso al famoso El Capitán en California

Balin Miller, una joven estrella de la escalada de 23 años, falleció tras caer de El Capitán, una famosa formación rocosa vertical situada en el Parque Nacional de Yosemite, en California.

En una emotiva publicación en redes sociales, confirmando la muerte de su hijo, su madre, Jeanine Girard-Moorman, declaró: "Tengo el corazón destrozado. No sé cómo voy a superar esto. Lo amo tanto. Quiero despertar de esta horrible pesadilla".

Se desconocen los detalles de la causa del accidente, pero el hermano de Miller, Dylan, declaró a la AFP que estaba punteando en solitario (una técnica que permite escalar solo con la protección de una cuerda) en una ruta de 730 m llamada Sea of ​​Dreams.

Su muerte conmocionó a los espectadores que estaban siguiendo su ascenso a través de una transmisión en vivo en TikTok.

Probablemente había terminado la escalada y estaba recogiendo el equipo cuando se deslizó desde el extremo de su cuerda, dijo Dylan.

Tom Evans, un fotógrafo residente en Yosemite que presenció la caída de Miller, declaró a la revista Climbing que llamó al 911 después de que Miller intentara liberar su mochila, que estaba atascada en una roca.

Originario de Anchorage, en Alaska, Miller creció escalando con su padre y su hermano.

Fue un alpinista consumado y ganó atención internacional por lograr el primer ascenso en solitario de la ruta Slovak Direct del Monte McKinley, que le llevó 56 horas completar, según una publicación en su Instagram en junio.

"Probablemente ha tenido uno de los últimos seis meses de escalada más impresionantes que pueda recordar", declaró el veterano alpinista Clint Helander al Anchorage Daily News en julio.

Otro renombrado escalador de Alaska, Mark Westman, lo comparó con Alex Honnold, quien se convirtió en la primera persona en escalar en solo integral una ruta completa en El Capitán.

Getty Images La muerte de Miller es la tercera en Yosemite este año.

Cierre de parques

La muerte de Miller se produjo el primer día del cierre del gobierno federal, que dejó los parques nacionales "en general" abiertos, con operaciones limitadas y centros de visitantes cerrados.

El Servicio de Parques Nacionales declaró en un comunicado que estaban investigando el incidente y que "los guardabosques y el personal de emergencias respondieron de inmediato".

Miller había pasado semanas escalando en solitario en la Patagonia y las Montañas Rocosas canadienses, completando una escalada en hielo notoriamente difícil llamada Reality Bath, que no se había repetido en 37 años, según la revista Climbing.

Era conocido cariñosamente como el "Hombre de la Tienda Naranja", debido a su peculiar campamento en la base de El Capitán.

El Capitán, una enorme pared rocosa de granito de aproximadamente 915 metros, es un punto de referencia importante en el Parque Nacional de Yosemite y atrae a escaladores de grandes paredes de todo el mundo.

La muerte de Miller es la tercera en el parque nacional californiano este año. En junio, un joven de 18 años de Texas murió en el parque mientras escalaba sin cuerda en una formación diferente. Y en agosto, un excursionista de 29 años murió después de que una gran rama de árbol le golpeara en la cabeza.

