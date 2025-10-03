Fiesta de la Vendimia 2026: quién es la joven que aparece en el afiche oficial

El afiche de la Fiesta de la Vendimia 2026 llamó la atención por la originalidad y por el rostro de una mujer en primer plano. Muchos especularon que se trataba de una foto realizada con inteligencia artificial pero uno de los diseñadores reveló la identidad de la joven protagonista.

La propuesta del equipo de trabajo Mate , fue la elegida por el jurado entre 37 imágenes que participaron del concurso. Jonatan Quiroga, uno de los miembros de Mate junto a Rita Carrizo y Luz Carrizo explicó en detalle el afiche y reveló la identidad de la mujer de mirada penetrante en diálogo con Radio MDZ .

“María Luz es una de las diseñadoras y la que sale en la imagen. Buscábamos un rostro latinoamericano porque era uno de los atributos que queríamos comunicar y la teníamos a ella trabajando con nosotros”, detalló.

El rostro del afiche de la Fiesta de la Vendimia es Luz Carrizo

Además, Quiroga explicó los detalles del afiche de la Fiesta de la Vendimia 2026. “El concepto de los 90 años engloba la imagen y la mujer es representativa e icónica de la Vendimia”, dijo el joven profesional.

“En el afiche hay una serie de imágenes y composiciones que hacen a las diferentes facetas de la vendimia: una hoja de parra, viñedos, cosechadores, el reloj que hace alusión al tiempo, la primera reina, el teatro griego Frank Romero Day en el pómulo, el sol que es el mismo del ícono de los 90 años y el cóndor”, agregó.

El diseñador también comentó que se utilizó una combinación de técnicas. “Todas las fotos están hechas por nosotros, por nuestra fotógrafa que es Rita Carrizo. La creación propia fue un 100%. Nosotros tenemos una agencia y trabajamos con fotos y diseño. Los dibujos están hechos con una tableta”, remarcó.

Por otro lado, Quiroga explicó que estuvieron una semana trabajando fuera de su horario laboral y que fue muy complejo el proceso ya que en las bases del concurso no había detalles ni requisitos específicos sino que solo se pedía que la imagen impactara, comunicara vendimia y se adaptara a distintos formatos.

“Quisimos hacer algo que no se había hecho hasta ahora”, cerró.