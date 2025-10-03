El SMN alerta por tormentas fuertes y brusco descenso de temperatura en Buenos Aires

El SMN alerta sobre lluvias, tormentas fuertes y un brusco cambio en las temperaturas desde el sábado a la noche en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

El SMN anticipa para el sábado por la noche lluvias, tormentas fuertes y un brusco cambio en las temperaturas en el AMBA. Foto: NA / MARIANO SANCHEZ

Buenos Aires vivirá un fin de semana de contrastes: tras jornadas cálidas y estables, un frente frío avanzará desde el sábado por la noche y traerá lluvias, tormentas fuertes y un brusco cambio en las temperaturas. Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), rige un alerta amarillo por tormentas intensas para la madrugada y mañana del domingo.

Se espera abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas que podrían superar los 90 km/h, granizo aislado y una alta densidad de descargas eléctricas.

Los pronósticos estiman acumulados de entre 30 y 50 mm en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con la posibilidad de registros superiores en algunos sectores. La inestabilidad se extenderá también a Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Uruguay, mientras que el lunes alcanzará al NEA, con foco en Corrientes y Misiones.

Alerta del SMN El sábado se esperan temperaturas elevadas, mínimas de entre 18 y 19 °C y máximas que rozarán los 29 °C. Pero con el ingreso del sistema frontal, los vientos rotarán al sur y las marcas descenderán bruscamente. El domingo las máximas apenas rondarán los 20 °C.

El lunes, con viento del sudoeste y luego del oeste, las mínimas caerán a 9 °C y las máximas se ubicarán en torno a los 17 °C. Para el martes, se prevé el amanecer más frío de la semana, con valores aún más bajos y riesgo de heladas en zonas de la franja central y pampeana, lo que preocupa al sector agropecuario.