Alerta por ciclogénesis en el AMBA: pronostican lluvias intensas y ráfagas de hasta 70 km/h

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre un episodio de ciclogénesis que afectará al AMBA durante al menos 48 horas, con lluvias intensas, ráfagas de viento y condiciones de inestabilidad sostenida hasta el martes por la noche.

El SMN informó que el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atraviesa un período de inestabilidad asociado a un proceso de ciclogénesis. Este fenómeno provocará lluvias persistentes y vientos intensos, con ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h, principalmente desde el sector sur. Las precipitaciones se mantendrán activas durante al menos 48 horas, extendiéndose hasta la noche del martes.

Cómo seguirá el clima este lunes Durante la tarde del lunes, la probabilidad de lluvias se ubica entre el 70% y el 100%, con una temperatura máxima de 20° y vientos provenientes del este. Hacia la noche, las condiciones inestables continuarán con el mismo rango de probabilidades de precipitaciones. Se esperan vientos del este de hasta 22 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h, con una temperatura cercana a los 18°.

Pronóstico para el martes: lluvias y ráfagas intensas La madrugada del martes presentará lluvias fuertes con probabilidades de entre 40% y 70%. La temperatura será de 18° y las ráfagas podrían llegar a los 50 km/h desde el sur. Durante la mañana del martes 7, se prevén lluvias aisladas con probabilidades de entre 10% y 40%, vientos del sur y ráfagas de hasta 50 km/h. La temperatura alcanzará los 19°.

como-estara-el-tiempo-este-martes-7-de-abril-captura-smngobar-5XO3JHSGDRHOZCXRFK4U74FZG4 El clima para este martes según el informe del SMN. SMN Por la tarde, aumentan nuevamente las probabilidades de precipitaciones (entre 40% y 70%), con una máxima de 21° y vientos del sur de hasta 31 km/h, acompañados por ráfagas de hasta 50 km/h. Hacia la noche, el mal tiempo persistirá con probabilidades de lluvias entre 40% y 70%, una temperatura de 19° y ráfagas del sur que podrían alcanzar los 69 km/h.