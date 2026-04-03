Avanza un frente frío con tormentas y alertas en varias provincias del centro del país

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) emitió un nuevo mapa de alertas por tormentas que abarca a varias provincias del centro del país, con niveles amarillo y naranja, en el marco del avance de un frente frío que marcará el fin del calor intenso.

Este sistema frontal, acompañado por el ingreso del viento pampero, provocará un cambio brusco de condiciones, con lluvias, actividad eléctrica y un descenso significativo de la temperatura en amplias regiones.

El nivel amarillo de las alertas alcanzará a sectores de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, donde se prevén tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. También Jujuy, Salta, La Rioja, Tucumán, Catamarca, San Luis y Entre Ríos estarán afectados al aviso de inestabilidad.

Según el organismo, estos fenómenos pueden incluir abundante caída de agua en cortos períodos —con acumulados estimados entre 30 y 60 milímetros—, ráfagas de viento de hasta 80 km/h, actividad eléctrica y caída ocasional de granizo.

En tanto, el nivel naranja —que implica mayor severidad— afecta áreas puntuales del centro del país, especialmente en el norte bonaerense, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, donde se esperan tormentas fuertes o incluso severas.

En estas zonas, las precipitaciones podrían alcanzar entre 60 y 90 milímetros, con posibilidad de superar esos valores de forma localizada. Además, se prevén ráfagas de hasta 90 km/h, intensa actividad eléctrica y caída de granizo.

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Cambio de tiempo y descenso térmico

El fenómeno se da en un contexto de temperaturas elevadas y alta humedad que dominaron los últimos días, especialmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires. La llegada del frente frío no solo generará tormentas, sino también un marcado descenso térmico y el ingreso de aire más seco.

Tras el paso del sistema, se espera una mejora en las condiciones hacia el fin de semana, con temperaturas más acordes a la época, mínimas cercanas a los 15 grados y máximas entre 22 y 24.

Sin embargo, los especialistas advierten que la inestabilidad podría regresar hacia el inicio de la próxima semana, con nuevas lluvias y condiciones variables en distintas regiones del país.