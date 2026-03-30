Alerta naranja por tormentas: así arranca el lunes en Argentina, según el Servicio Meteorológico Nacional

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que este lunes 30 de marzo habrá dos alertas meteorológicas vigentes en Argentina. La principal está vinculada a tormentas y se divide en nivel naranja y amarillo, mientras que la otra corresponde a lluvias en la zona cordillerana del sur del país.

La alerta naranja por tormentas alcanza a Río Negro. En esa provincia, el organismo advirtió que se esperan tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente severas, con abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas de hasta 90 km/h. Además, se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 50 mm, aunque podrían superarse de manera puntual.

mapa_alertas (9) El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas por tormentas fuertes en varias provincias argentinas para este lunes 30 de marzo. A la vez, rige una alerta amarilla por tormentas en La Pampa, la provincia de Buenos Aires, Córdoba, La Rioja, Catamarca, Salta y Tucumán. Para esas zonas, el SMN anticipó tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrán estar acompañadas por granizo, lluvias intensas en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente y ráfagas que pueden superar los 60 km/h. Los acumulados previstos se ubican entre 10 y 20 mm, con la posibilidad de registros superiores en forma localizada.

La segunda alerta del Servicio Meteorológico Nacional La otra advertencia vigente para el lunes es una alerta amarilla por lluvias en sectores cordilleranos de Santa Cruz. Allí se esperan precipitaciones, algunas localmente fuertes, con valores acumulados entre 10 y 20 mm, que también podrían superarse en forma local. En las zonas más elevadas no se descarta la ocurrencia de nieve.