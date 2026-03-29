Bloque atmosférico y calor extremo: el Servicio Meteorológico Nacional informó cuáles serán las provincias más afectadas

El otoño ya empezó en el calendario, pero en buena parte de la Argentina eso todavía no se va a notar. Un informe del Servicio Meteorológico Nacional advirtió que los últimos días de marzo y el arranque de abril llegarán con mucho calor , humedad y temperaturas que, en varias zonas, volverán a sentirse como si el verano siguiera ahí.

Según detalló el organismo, entre el 29 de marzo y el 1 de abril avanzará aire cálido desde el norte, una situación que provocará un ascenso marcado de las temperaturas. Se esperan máximas de entre 32 y 38°, mientras que las mínimas se moverán entre los 22 y los 27°, algo que también anticipa noches incómodas y una sensación térmica elevada durante varios días.

Las provincias que estarán bajo este escenario son Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Córdoba, San Luis, Santa Fe y el noroeste de Buenos Aires. Dentro de ese grupo, el Servicio Meteorológico Nacional marcó que Formosa y Chaco serán las zonas más afectadas, con temperaturas que podrían quedar cerca de los 40° e incluso extenderse hasta el viernes 3 de abril .

Según el Servicio Meteorológico Nacional, el calor más intenso se sentirá en provincias del norte, donde el episodio podría extenderse hasta el viernes 3 de abril.

Lunes 36°.

Martes 35°.

Miércoles 37°.

Jueves 33°.

Viernes 34°.

Santiago del Estero:

Lunes 36°.

Martes 36°.

Miércoles 36°.

Jueves 36°.

Viernes 37°.

Córdoba:

Lunes 33°.

Martes 33°.

Miércoles 31°.

Jueves 31°.

Viernes 32°.

San Luis:

Lunes 33°.

Martes 33°.

Miércoles 30°.

Jueves 28°.

Viernes 28°.

Santa Fe:

Lunes 35°.

Martes 33°.

Miércoles 35°.

Jueves 34°.

Viernes 35°.

Buenos Aires:

Lunes 33°.

Martes 30°.

Miércoles 30°.

Jueves 30°.

Viernes 31°.

Detrás de este episodio aparece además un bloqueo atmosférico, una situación que ayuda a que el calor se sostenga y retrasa la llegada de aire más fresco. Por eso no se trata solo de una suba puntual de temperatura, sino de varios días seguidos con un ambiente muy caluroso para esta época del año.

Frente a este panorama, el Servicio Meteorológico Nacional recomendó seguir los avisos y alertas de cada localidad y tomar precauciones para evitar golpes de calor. Entre las principales medidas, pidió aumentar el consumo de agua, evitar la exposición al sol en las horas centrales del día, usar ropa liviana y prestar especial atención a los grupos de riesgo, como niños, embarazadas, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.