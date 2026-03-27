Alerta por tormentas fuertes: se esperan lluvias intensas y calor en el centro del país

El SMN lanzó una alerta por tormentas con ráfagas y granizo en varias provincias. En Buenos Aires, el calor y la humedad potencian la inestabilidad.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una alerta amarilla por tormentas fuertes que abarca a sectores del centro y este del país.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una alerta amarilla por tormentas fuertes que abarca a sectores del centro y este del país, en un contexto de creciente inestabilidad y temperaturas elevadas para la época. El fenómeno impacta principalmente en áreas de la provincia de Buenos Aires, el sur de Santa Fe, el sur de Entre Ríos y sectores de Córdoba.

Según el organismo, estas tormentas estarán acompañadas por precipitaciones abundantes en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de viento que pueden alcanzar los 80 kilómetros por hora. En cuanto a los acumulados, se estiman valores entre 30 y 70 milímetros, con la posibilidad de que sean superados de manera puntual en algunas zonas.

Alerta para Buenos Aires En este escenario, la provincia de Buenos Aires atraviesa un cambio marcado en las condiciones del tiempo tras la llegada de un frente cálido que elevó la humedad y modificó el patrón térmico. En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el viernes comenzó con cielo cubierto y temperaturas mínimas altas.

Para el cierre de la jornada del viernes se espera un desmejoramiento con la probabilidad de lluvias, chaparrones y algunas tormentas aisladas, mientras que el fin de semana continuará con características similares. En tanto, el sábado y el domingo podrían presentarse precipitaciones en distintos momentos del día.

A pesar de la inestabilidad, las temperaturas seguirán en ascenso y se ubicarán en valores elevados para fines de marzo, con máximas que podrían alcanzar entre 28 y 30 °C en el AMBA. Las tormentas previstas, en general, no serían severas en esta región, aunque el SMN mantiene la alerta en zonas cercanas donde las condiciones podrían intensificarse.