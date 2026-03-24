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Alerta del SMN por vientos y ráfagas intensas este miércoles en la Patagonia y el centro del país

El SMN lanzó una alerta por vientos fuertes este miércoles en el centro con ráfagas de hasta 85 km/h y en la Patagonia, donde podrían superar los 110 km/h.

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El SMN lanzó alertas por tormentas fuertes y ráfagas de viento en varias provincias del centro de la Argentina y a toda la región patagónica.

El SMN lanzó alertas por tormentas fuertes y ráfagas de viento en varias provincias del centro de la Argentina y a toda la región patagónica.

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por vientos para este miércoles 25 que alcanzarán a varias provincias del centro de la Argentina y a toda la región patagónica, con ráfagas fuertes que podrían ser intensas y generar complicaciones.

En la zona central, bajo alerta amarilla, el organismo prevé vientos del sector sur con velocidades entre 30 y 50 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 85 km/h. Este fenómeno impactará principalmente en provincias como San Luis, San Juan y Mendoza, donde se recomienda precaución ante posibles caídas de ramas, objetos sueltos y reducción de la visibilidad.

En tanto, la situación será más severa en la Patagonia. También bajo alerta amarilla, se esperan vientos del sector oeste con velocidades de entre 40 y 65 km/h y ráfagas que podrían llegar hasta los 110 km/h. Las provincias alcanzadas por este fenómeno incluyen Río Negro, Chubut, Santa Cruz y sectores de Neuquén y Tierra del Fuego, donde las condiciones podrían tornarse adversas durante toda la jornada.

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Pronóstico del SMN

El escenario meteorológico se da tras un martes con condiciones estables, cielo despejado y temperaturas otoñales agradables. La jornada comenzó con marcas frías —mínimas de hasta 5 °C en el conurbano bonaerense y 10 °C en la Ciudad de Buenos Aires—, pero con una tarde templada y confortable gracias a la amplitud térmica.

Para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el miércoles y jueves se mantendrán mayormente estables, con cielo despejado, temperaturas en ascenso —máximas de entre 25 y 27 °C— y vientos leves del noreste. Sin embargo, el tiempo comenzará a cambiar hacia el viernes 27.

Según los pronósticos, un frente de inestabilidad provocará un aumento de la nubosidad y la humedad, con probabilidad de lluvias y tormentas aisladas hacia el cierre de la semana. Aunque las precipitaciones serían en principio débiles, no se descarta la ocurrencia de chaparrones más intensos de manera puntual.

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