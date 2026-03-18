El SMN lanzó alertas por tormentas y lluvias que afectan a seis provincias del país

Rigen alertas amarillas por tormentas fuertes en el centro y sur, con ráfagas y granizo. En Neuquén, hay un aviso de nivel naranja por lluvias intensas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigentes alertas por tormentas y lluvias en distintas regiones del país, con foco en el centro y sur de la Argentina, donde se prevén fenómenos de variada intensidad desde este jueves. Las advertencias de nivel amarillo alcanzan a las provincias de San Luis, Mendoza, La Pampa, Buenos Aires, Río Negro y Neuquén.

Según el informe, estas zonas serán afectadas por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes o incluso severas. Se espera que estén acompañadas por intensa actividad eléctrica, caída de granizo, ráfagas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora y abundante caída de agua en cortos períodos.

En cuanto a las precipitaciones, se estiman acumulados entre 15 y 30 milímetros, aunque no se descarta que en algunos sectores puedan superarse esos valores de manera puntual.

Lluvias y alertas en Neuquén En paralelo, rige una alerta amarilla por lluvias en sectores de Neuquén, donde se prevén precipitaciones persistentes, con acumulados similares —entre 15 y 30 milímetros— y la posibilidad de registros superiores en áreas localizadas.

Además, el nivel de advertencia escala a naranja en la zona de Los Lagos, donde se esperan lluvias fuertes y continuas desde el jueves. En este sector, los valores podrían ubicarse entre 30 y 50 milímetros, con picos superiores.