El SMN lanzó alertas por tormentas y lluvias que afectan a seis provincias del país
Rigen alertas amarillas por tormentas fuertes en el centro y sur, con ráfagas y granizo. En Neuquén, hay un aviso de nivel naranja por lluvias intensas.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigentes alertas por tormentas y lluvias en distintas regiones del país, con foco en el centro y sur de la Argentina, donde se prevén fenómenos de variada intensidad desde este jueves. Las advertencias de nivel amarillo alcanzan a las provincias de San Luis, Mendoza, La Pampa, Buenos Aires, Río Negro y Neuquén.
Según el informe, estas zonas serán afectadas por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes o incluso severas. Se espera que estén acompañadas por intensa actividad eléctrica, caída de granizo, ráfagas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora y abundante caída de agua en cortos períodos.
En cuanto a las precipitaciones, se estiman acumulados entre 15 y 30 milímetros, aunque no se descarta que en algunos sectores puedan superarse esos valores de manera puntual.
Lluvias y alertas en Neuquén
En paralelo, rige una alerta amarilla por lluvias en sectores de Neuquén, donde se prevén precipitaciones persistentes, con acumulados similares —entre 15 y 30 milímetros— y la posibilidad de registros superiores en áreas localizadas.
Además, el nivel de advertencia escala a naranja en la zona de Los Lagos, donde se esperan lluvias fuertes y continuas desde el jueves. En este sector, los valores podrían ubicarse entre 30 y 50 milímetros, con picos superiores.
Las condiciones climáticas adversas podrían extenderse durante las próximas horas, por lo que no se descartan actualizaciones en el nivel de alerta según la evolución del sistema meteorológico.