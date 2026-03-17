El SMN lanzó alerta amarilla por tormentas en las provincias del norte del país

El SMN lanzó alertas amarillas en varias provincias: tormentas con ráfagas y granizo en el NOA y NEA, y lluvias persistentes en zona cordillerana patagónica.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó alertas amarillas por tormentas en el NOA y el NEA.

El país atraviesa una jornada marcada por múltiples alertas meteorológicas emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en el marco del avance de un frente frío que genera inestabilidad en amplias regiones. Para este miércoles, rigen avisos por tormentas en las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán y Formosa.

Según el organismo, estas áreas serán afectadas por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, posible caída de granizo y ráfagas que pueden superar los 80 km/h. Se estiman acumulados de precipitación entre 25 y 50 milímetros, con posibilidad de superar esos valores en forma puntual.

mapa_alertas (1) Alertas por sistema frontal frío En paralelo, la zona cordillerana de Neuquén, Río Negro y Santa Cruz se encuentra bajo alerta amarilla por lluvias. En estos sectores se esperan precipitaciones de entre 15 y 30 milímetros, también con de registros superiores en áreas localizadas.

El escenario meteorológico responde al desplazamiento de un sistema frontal frío sobre el centro y norte del país, combinado con un sistema de baja presión en el extremo sur patagónico.