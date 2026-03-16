Pronóstico para este martes en Mendoza: alertas por viento Zonda y nevadas en alta montaña

El pronóstico en Mendoza anticipa lluvias durante la mañana y descenso de la temperatura. Rigen alertas por viento, Zonda y nevadas en distintos sectores.

El pronóstico anticipa viento Zonda en un sector de la provincia.

El pronóstico en Mendoza para este martes anticipa una jornada parcialmente nublada, con precipitaciones durante la mañana y descenso de la temperatura. La máxima será de 23° y la mínima de 15°, según el Servicio Meteorológico Nacional( SMN), con mejoras hacia la tarde.

Pronóstico en Mendoza: cómo estará el tiempo este martes Según el SMN, las lluvias se concentrarán en las primeras horas del día, mientras que por la tarde las condiciones tenderán a estabilizarse.

Por su parte, la Dirección de Contingencias Climáticas de la provincia indicó que habrá vientos moderados del sector sur, lo que contribuirá al descenso térmico. En la cordillera, en tanto, se espera cielo parcialmente nublado, sin grandes cambios en las condiciones generales.

Alertas en Mendoza: viento Zonda y nevadas El organismo nacional emitió alertas amarillas para distintas zonas de Mendoza. En la cordillera de San Carlos y Tunuyán rige una advertencia por viento, con velocidades entre 45 y 65 km/h y ráfagas que podrían superar los 90 km/h.

En la zona baja de Malargüe, en tanto, hay alerta por viento Zonda, con velocidades de entre 30 y 45 km/h y ráfagas de hasta 65 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, aumento repentino de la temperatura y condiciones de extrema sequedad.