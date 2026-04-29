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Mendoza tendrá un miércoles con tarde agradable y máximas por encima de los 20°

Las mañanas seguirán frías en Mendoza, pero este miércoles la temperatura volverá a subir y la máxima se ubicará por encima de los 20°.

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Mendoza tendrá este miércoles una mañana fría, pero con una tarde más templada y máxima de 25°.

Mendoza tendrá este miércoles una mañana fría, pero con una tarde más templada y máxima de 25°.

Santiago Tagua/MDZ

El miércoles arrancará otra vez con frío en Mendoza, pero con el paso de las horas la temperatura irá en ascenso. La tarde, de hecho, volverá a mostrar valores por encima de los 20° en gran parte de la provincia.

Las bajas temperaturas seguirán marcando el arranque del día en Mendoza, según el pronóstico, aunque el miércoles tendrá una tarde bastante más agradable. Con tiempo bueno y cielo estable, la máxima volverá a superar los 20°.

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El mi&eacute;rcoles seguir&aacute; en Mendoza con tiempo bueno, viento leve del noreste y precipitaciones en la cordillera del sur provincial.

El miércoles seguirá en Mendoza con tiempo bueno, viento leve del noreste y precipitaciones en la cordillera del sur provincial.

En el adelanto para lo que viene, el jueves seguirá con tiempo bueno y poco cambio de la temperatura, con una máxima de 23° y una mínima de 7°. Para el viernes, en tanto, se espera otra jornada estable, con leve ascenso térmico, una máxima de 25° y una mínima de 8°, dentro de una seguidilla de días sin lluvias en el llano mendocino.

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