Mendoza tendrá un miércoles con tarde agradable y máximas por encima de los 20°
Las mañanas seguirán frías en Mendoza, pero este miércoles la temperatura volverá a subir y la máxima se ubicará por encima de los 20°.
El miércoles arrancará otra vez con frío en Mendoza, pero con el paso de las horas la temperatura irá en ascenso. La tarde, de hecho, volverá a mostrar valores por encima de los 20° en gran parte de la provincia.
Las bajas temperaturas seguirán marcando el arranque del día en Mendoza, según el pronóstico, aunque el miércoles tendrá una tarde bastante más agradable. Con tiempo bueno y cielo estable, la máxima volverá a superar los 20°.
En el adelanto para lo que viene, el jueves seguirá con tiempo bueno y poco cambio de la temperatura, con una máxima de 23° y una mínima de 7°. Para el viernes, en tanto, se espera otra jornada estable, con leve ascenso térmico, una máxima de 25° y una mínima de 8°, dentro de una seguidilla de días sin lluvias en el llano mendocino.