Miércoles inestable en Mendoza, con heladas, Zonda y "precipitaciones débiles": en qué zonas y a qué hora

El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anticipa una jornada muy fría en Mendoza , con heladas matinales y una mínima de 0ºC. Sin embargo, en algunas zonas de la provincia se prevé la presencia de viento Zonda .

Así estará el tiempo este miércoles 24/6 en Mendoza

Viento: Zonda débil en toda la precordillera provincial desde las 05:00 hasta las 17:00 aproximadamente, afectando también Malargüe y el Sur de Malargüe. Viento norte débil en la franja Este provincial, especialmente en el departamento de La Paz, entre las 13:00 y las 18:00.

Zonda débil en toda la precordillera provincial desde las 05:00 hasta las 17:00 aproximadamente, afectando también Malargüe y el Sur de Malargüe. Viento norte débil en la franja Este provincial, especialmente en el departamento de La Paz, entre las 13:00 y las 18:00. Nubosidad: seminubosidad desde la madrugada en Malargüe, extendiéndose posteriormente a la zona Sur, Valle de Uco y zona Este. Hacia las 10:00 hs. aumenta la nubosidad principalmente en la zona Sur, mientras que el resto de la provincia permanece seminublado. A partir de las 18:00 a 19:00 se espera una posible mejora en todo el llano provincial.

seminubosidad desde la madrugada en Malargüe, extendiéndose posteriormente a la zona Sur, Valle de Uco y zona Este. Hacia las 10:00 hs. aumenta la nubosidad principalmente en la zona Sur, mientras que el resto de la provincia permanece seminublado. A partir de las 18:00 a 19:00 se espera una posible mejora en todo el llano provincial. Alta Montaña: desde la madrugada se espera aumento de nubosidad en la zona Sur, extendiéndose posteriormente a la zona Central y Norte. Se prevén precipitaciones débiles en alta montaña desde las 10:00, comenzando en el sector Sur y desplazándose hacia los sectores Central y Norte. La mejora de las condiciones se observa a partir de las 21:00.

Pronóstico para los próximos días

Este jueves se anticipa poca nubosidad, vientos del sector norte y ascenso de la temperatura: la mínima será de 3ºC y la máxima de 14ºC. El viernes continuará la tendencia y la máxima se elevará a 16ºC, dando un poco de alivio al frío de los últimos días.