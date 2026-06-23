Miércoles inestable en Mendoza, con heladas, Zonda y "precipitaciones débiles": en qué zonas y a qué hora
Desde Contingencias Climáticas anticiparon una jornada muy fría en Mendoza, con una mínima de 0ºC en el llano.
El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anticipa una jornada muy fría en Mendoza, con heladas matinales y una mínima de 0ºC. Sin embargo, en algunas zonas de la provincia se prevé la presencia de viento Zonda.
Así estará el tiempo este miércoles 24/6 en Mendoza
- Viento: Zonda débil en toda la precordillera provincial desde las 05:00 hasta las 17:00 aproximadamente, afectando también Malargüe y el Sur de Malargüe. Viento norte débil en la franja Este provincial, especialmente en el departamento de La Paz, entre las 13:00 y las 18:00.
- Nubosidad: seminubosidad desde la madrugada en Malargüe, extendiéndose posteriormente a la zona Sur, Valle de Uco y zona Este. Hacia las 10:00 hs. aumenta la nubosidad principalmente en la zona Sur, mientras que el resto de la provincia permanece seminublado. A partir de las 18:00 a 19:00 se espera una posible mejora en todo el llano provincial.
- Alta Montaña: desde la madrugada se espera aumento de nubosidad en la zona Sur, extendiéndose posteriormente a la zona Central y Norte. Se prevén precipitaciones débiles en alta montaña desde las 10:00, comenzando en el sector Sur y desplazándose hacia los sectores Central y Norte. La mejora de las condiciones se observa a partir de las 21:00.
Pronóstico para los próximos días
Este jueves se anticipa poca nubosidad, vientos del sector norte y ascenso de la temperatura: la mínima será de 3ºC y la máxima de 14ºC. El viernes continuará la tendencia y la máxima se elevará a 16ºC, dando un poco de alivio al frío de los últimos días.