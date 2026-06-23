Entre el fútbol y la necesidad: el vendedor ambulante que resiste en el Hospital Central

Una historia de esfuerzo a pasos de la guardia, donde el partido más importante se juega en la calle. La realidad de un vendedor en una jornada marcada por el fútbol.

Con el partido de fondo, el trabajo en la calle no se detiene para los vendedores mendocinos.

Mientras las calles de Mendoza se vaciaban y el país entero se paralizaba por el mundial de fútbol, en las escaleras de la guardia del Hospital Central la realidad dictaba otra urgencia. Para este vendedor ambulante de sándwiches, el partido de Argentina contra Austria no fue una excusa para descansar, sino una oportunidad clave para trabajar.

La necesidad detrás del mostrador ambulante El fútbol suele ser una fiesta colectiva, pero para quienes viven al día, las prioridades son muy distintas. Este trabajador mendocino arrastra una historia dura que lo obligó a dejar de lado cualquier distracción: pasó por momentos de extrema necesidad e incluso llegó a quedar en la situación delicada debido a un entorno familiar complejo. Ante ese panorama, el trabajo diario se convirtió en su única alternativa para salir adelante.

La palabra del vendedor mientras jugaba Argentina: El vendedor en la puerta de la guardia del Hospital Central que cambió el Mundial 2026 por el trabajo. Video: Rodrigo D'Angelo / MDZ "Me gusta muchísimo el fútbol, soy hincha de Huracán Las Heras, pero para mí hoy día es un día más; no puedo, lamentablemente, ver el partido", le confiesa con resignación a MDZ y una notable entereza. A pesar de su pasión por la camiseta del Globito y el entusiasmo generalizado por el Mundial 2026, la prioridad absoluta se concentra en la heladerita portátil de mercadería que transporta cada jornada.

El miedo a las bajas ventas y el alivio de la jornada La incertidumbre económica actual impacta directamente en sus proyecciones diarias, lo que tiñe cada salida a la calle con una cuota de temor. Explicó que, por miedo a no vender, decidió salir con una cantidad de sándwiches menor a la habitual. En lugar de los 120 o 130 que suele preparar con frecuencia, optó por llevar solamente 80 unidades para resguardar su inversión. el día del segundo partido de la Selección argentina.