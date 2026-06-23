Mundial en el cuartel de bomberos: la final que vieron a medias ante una emergencia

Mientras Mendoza se paralizaba ante un importante partido de la Selección, los bomberos se pusieron la camiseta de la ciudadanía ante una emergencia inesperada.

Mientras los mendocinos se paralizan ante cualquier partido de la Selección, en el cuartel de Bomberos de la Policía de Mendoza la tensión se vive de una manera muy diferente. Para ellos, la pasión futbolera queda en un segundo plano cuando la sirena empieza a sonar. Con las expectativas al límite por el Mundial 2026, la preparación y el estado de alerta en la base nunca se ponen en juego.

Facundo Castillo, efectivo de bomberos de la Policía, reflejó con claridad el sentir de un equipo que no conoce de pausas ni de festejos garantizados. "Como todo argentino, ver un Mundial es algo bastante hermoso, festejar con tus compañeros, con la familia", admitió, pero aclaró con firmeza el protocolo implícito que rige sus vidas: "En este caso, si hay alguna intervención, nosotros dejamos de lado lo que a todo argentino nos representa y directamente prestamos el servicio profesional para el cual nosotros estamos entrenados. Dejamos de lado todo para salvar el bien propio de una persona ajena", expresó el joven a MDZ.

Lo que recordó un bombero mendocino respecto a una emergencia en el mundial pasado: El recuerdo de una final entre penales e incendios Esta entrega absoluta no es una mera declaración de intenciones; tiene antecedentes muy concretos en el recuerdo de los propios protagonistas. Uno de los momentos más críticos y de mayor adrenalina colectiva en la historia reciente del fútbol coincidió, para ellos, con el llamado del deber en su forma más pura.

"El Mundial pasado, Argentina-Francia, estábamos viendo la parte de los penales y dio la casualidad que salió justo un incendio en jurisdicción de Las Heras, cerca del barrio Santa Teresita", recordó Castillo. En ese instante donde el país entero contenía el aliento frente a la pantalla, la dotación no dudó: "Nosotros sin pensarlo, sin decir 'uy, lamentablemente estábamos viendo el Mundial', dejamos de lado eso como si fuese algo no tan importante y directamente nos alistamos y salimos a lo que nosotros estamos entrenados".

Bomberos mendocinos: el cuartel donde el deber le gana al Mundial. Rodrigo D'Angelo / MDZ Guardia activa: tecnología y capacitación en la base El cuartel nunca suspende la actividad para mirar los noventa minutos de juego del partido de fútbol. El estado de alerta es permanente, y el personal debe ingeniárselas para seguir el minuto a minuto sin descuidar sus obligaciones civiles.