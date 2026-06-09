De no creer: iban a apagar un incendio y terminaron atropellando a un motociclista

El accidente ocurrió cuando los Bomberos Voluntarios se dirigían a combatir un incendio en un galpón. La víctima fue trasladada de urgencia con heridas graves.

El conductor de la motocicleta sufrió heridas de gravedad producto del accidente.Debió ser traslado de urgencia al hospital.

Un motociclista resultó gravemente herido la noche del lunes, luego de protagonizar un accidente con un camión de Bombero s Voluntarios de Tupungato que se dirigía a intervenir en un incendio. El conductor de rodado menor debió ser trasladado con heridas graves.

De acuerdo con información policial, el siniestro vial ocurrió a las 22 en la intersección de avenida Belgrano y Lamadrid, cuando los brigadistas, que habían sido alertados por un incendio que afectaba a un galpón, se movilizaban hacia el lugar. Por circunstancias que son materia de investigación, el camión colisionó con una motocicleta.

El motociclista resultó herido Como consecuencia del fuerte impacto, el conductor del rodado menor sufrió heridas de gravedad y debió ser asistido por personal de emergencias.

Posteriormente, la víctima fue trasladada a un hospital de la zona, donde quedó internada en estado delicado.

Mientras tanto, las autoridades trabajan para determinar la mecánica del accidente y establecer cómo se produjo la colisión entre el vehículo de emergencia y la motocicleta.