Siguen las mañanas frías en Mendoza: así estará el tiempo este martes

Mendoza volverá a tener una mínima baja este martes, en una jornada con heladas parciales y un ascenso térmico apenas perceptible.

Mendoza tendrá este martes otra mañana fría, con heladas parciales y una mínima de 5°.

Las primeras horas del día seguirán siendo bien frías en Mendoza. Para este martes 28, el pronóstico anticipa una jornada con nubosidad variable, heladas parciales y un ascenso muy leve de la temperatura, por lo que el ambiente fresco volverá a sentirse desde temprano en buena parte de la provincia.

La máxima será de 18° y la mínima de 5°, con vientos moderados del noreste durante la jornada. En la cordillera, además, se espera cielo parcialmente nublado, dentro de un panorama estable y sin grandes cambios. El repunte térmico será muy acotado, así que Mendoza seguirá dentro de una seguidilla de días con mañanas frías.

nubes nublado lluvia clima temperatura pronóstico del tiempo amanecer atardecer fiesta de la cerveza El martes seguirá en Mendoza con nubosidad variable, viento del noreste y una máxima de 18°. Rodrigo D'Angelo / MDZ

Además, el SMN en su Sistema de Alerta Temprana (SAT) comunicó que hay una advertencia por fuertes vientos en Malargüe: "El área cordillerana será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h con ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h. El resto del área será afectada por vientos del sudoeste con velocidades entre 30 y 50 km/h con ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h".