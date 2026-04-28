Siguen las mañanas frías en Mendoza: así estará el tiempo este martes
Mendoza volverá a tener una mínima baja este martes, en una jornada con heladas parciales y un ascenso térmico apenas perceptible.
Las primeras horas del día seguirán siendo bien frías en Mendoza. Para este martes 28, el pronóstico anticipa una jornada con nubosidad variable, heladas parciales y un ascenso muy leve de la temperatura, por lo que el ambiente fresco volverá a sentirse desde temprano en buena parte de la provincia.
La máxima será de 18° y la mínima de 5°, con vientos moderados del noreste durante la jornada. En la cordillera, además, se espera cielo parcialmente nublado, dentro de un panorama estable y sin grandes cambios. El repunte térmico será muy acotado, así que Mendoza seguirá dentro de una seguidilla de días con mañanas frías.
Además, el SMN en su Sistema de Alerta Temprana (SAT) comunicó que hay una advertencia por fuertes vientos en Malargüe: "El área cordillerana será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h con ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h. El resto del área será afectada por vientos del sudoeste con velocidades entre 30 y 50 km/h con ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h".
En el adelanto para los próximos días, el miércoles aparecerá con poca nubosidad, leve ascenso de la temperatura y una máxima de 20°, con mínima de 6°, además de precipitaciones en la cordillera del sur provincial. Para el jueves, en tanto, se espera tiempo bueno, poco cambio térmico, vientos moderados del sur y valores de 19° de máxima y 7° de mínima.