Mundial 2026: crearon una app para cambiar figuritas del álbum y llenarlo más rápido

En la previa del Mundial 2026 , la clásica fiebre por completar el álbum de figuritas volvió con todo, pero esta vez con una ayuda tecnológica clave. Una nueva aplicación permite a los fanáticos intercambiar figuritas repetidas de manera más organizada y eficiente, evitando largas búsquedas en plazas o grupos informales.

La herramienta, desarrollada en Argentina, funciona como una especie de red social para coleccionistas. Su objetivo es simple: conectar personas que tengan figuritas repetidas con otras que las necesiten, facilitando así el intercambio.

El nombre de la app es StickerSwap y fue desarrollada por un estudiante universitario.

El sistema es intuitivo. Cada usuario crea un perfil y carga en la plataforma las figuritas que ya tiene, las que le faltan y aquellas que posee repetidas. A partir de esos datos, la aplicación cruza información con otros usuarios y genera coincidencias automáticas para posibles intercambios.

De esta manera, ya no es necesario revisar manualmente listas interminables: la app sugiere directamente con quién conviene hacer un “cambio” para beneficio mutuo.

album 2026 El álbum del Mundial 2026 llega en la previa del torneo.

Además, permite filtrar por ubicación, lo que facilita concretar encuentros cercanos, y cuenta con un sistema de mensajería interna para coordinar los intercambios.

Cada edición del álbum del Mundial genera el mismo inconveniente: la acumulación de figuritas repetidas y la dificultad para conseguir las más difíciles. En torneos anteriores, los fanáticos recurrieron a grupos de redes sociales o encuentros masivos para intercambiar, pero el proceso solía ser caótico.

Aplicaciones similares ya habían surgido en otros mundiales con funciones como registrar figuritas faltantes o repetidas , pero esta nueva versión apuesta a optimizar directamente el intercambio entre usuarios.

El fenómeno refleja cómo la digitalización también alcanza a tradiciones históricas como el álbum de figuritas. Aunque el ritual de abrir paquetes y pegar las estampas sigue intacto, ahora se combina con herramientas digitales que agilizan el proceso.