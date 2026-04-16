Filtración inesperada: el álbum de figuritas ya muestra quiénes jugarían el Mundial 2026
A semanas del lanzamiento del álbum de figuritas del Mundial 2026, un video de Panini dejó ver qué futbolistas argentinos estarían incluidos en la edición.
En medio de la expectativa que genera la cercanía del Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, los fanáticos ya palpitan el lanzamiento del clásico álbum de figuritas, previsto para fines de abril. En ese contexto, en las últimas horas se filtró un adelanto con los jugadores de la Selección argentina que formarían parte de la edición, a partir de un video publicado por la empresa en Colombia.
La situación se originó luego de que Panini Colombia compartiera un reel en redes sociales con una cuenta regresiva para el lanzamiento en ese país. En las imágenes, además del diseño del álbum, se pueden observar fragmentos donde aparecen futbolistas que integrarían las distintas selecciones, entre ellas la Albiceleste.
En uno de los planos del video se distingue la sección dedicada a Argentina, donde se alcanzan a ver 18 jugadores que, según este anticipo, estarían incluidos en el álbum de figuritas del Mundial 2026. La lista combina nombres consagrados en Qatar 2022 con futbolistas que vienen siendo convocados por Lionel Scaloni en el último tiempo.
Los jugadores argentinos que aparecerían en el álbum de figuritas del Mundial 2026
De acuerdo a lo que se observa en el video difundido por Panini Colombia, estos serían los futbolistas de la Selección Argentina incluidos en el álbum:
Arqueros y defensores:
- Dibu Martínez
- Nahuel Molina
- Cristian “Cuti” Romero
- Nicolás Otamendi
- Nicolás Tagliafico
- Leonardo Balerdi
Mediocampistas:
- Enzo Fernández
- Alexis Mac Allister
- Rodrigo De Paul
- Exequiel Palacios
- Leandro Paredes
- Nico Paz
Delanteros:
- Franco Mastantuono
- Nicolás González
- Lionel Messi
- Lautaro Martínez
- Julián Álvarez
- Giuliano Simeone
De esta forma, desde Panini confirmaron oficialmente con la lista definitiva del álbum de figuritas del Mundial 2026 que estarán en Argentina.