Filtración inesperada: el álbum de figuritas ya muestra quiénes jugarían el Mundial 2026

A semanas del lanzamiento del álbum de figuritas del Mundial 2026, un video de Panini dejó ver qué futbolistas argentinos estarían incluidos en la edición.

La promoción del albúm de figuritas en Colombia, filtró los jugadores argentinos que lo integran.

En medio de la expectativa que genera la cercanía del Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, los fanáticos ya palpitan el lanzamiento del clásico álbum de figuritas, previsto para fines de abril. En ese contexto, en las últimas horas se filtró un adelanto con los jugadores de la Selección argentina que formarían parte de la edición, a partir de un video publicado por la empresa en Colombia.

La situación se originó luego de que Panini Colombia compartiera un reel en redes sociales con una cuenta regresiva para el lanzamiento en ese país. En las imágenes, además del diseño del álbum, se pueden observar fragmentos donde aparecen futbolistas que integrarían las distintas selecciones, entre ellas la Albiceleste.

Filtración albúm figuritas Instagram (@paninicol)

En uno de los planos del video se distingue la sección dedicada a Argentina, donde se alcanzan a ver 18 jugadores que, según este anticipo, estarían incluidos en el álbum de figuritas del Mundial 2026. La lista combina nombres consagrados en Qatar 2022 con futbolistas que vienen siendo convocados por Lionel Scaloni en el último tiempo.

Los jugadores argentinos que aparecerían en el álbum de figuritas del Mundial 2026 De acuerdo a lo que se observa en el video difundido por Panini Colombia, estos serían los futbolistas de la Selección Argentina incluidos en el álbum: