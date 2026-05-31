Luis Enrique y Antonio Mohamed: dos títulos, una misma herida

En un fin de semana que quedará marcado en la memoria del fútbol, el Paris Saint Germain PSG y el Deportivo Toluca levantaron trofeos importantes casi al mismo tiempo. Mientras Luis Enrique guiaba al PSG hacia una nueva consagración europea, Antonio “Turco” Mohamed devolvía a los Diablos Rojos a lo más alto del fútbol mexicano.

Dos clubes, dos continentes y dos celebraciones paralelas. Sin embargo, la coincidencia más profunda no estuvo en las copas. Detrás de las imágenes de euforia hay dos hombres unidos por la experiencia más devastadora que un padre puede enfrentar: la pérdida de un hijo.

Luis Enrique , exigente y reservado, ha reconstruido su carrera con la misma intensidad de siempre. Pero desde agosto de 2019, cuando su hija Xana falleció a los nueve años tras una dura batalla contra un osteosarcoma, cada título, cada rueda de prensa y cada mirada llevan el peso de una ausencia silenciosa. Nunca convirtió ese dolor en un relato permanente. Eligió seguir adelante con dignidad y trabajo.

Al otro lado del Atlántico, Antonio Mohamed convive con una cicatriz similar. En 2006, durante el Mundial de Alemania, un accidente automovilístico le arrebató a su hijo Farid, también de nueve años. Desde entonces, cada campeonato tiene para él un significado que va mucho más allá del trofeo. Sus lágrimas tras los títulos son el lenguaje de quien sigue cumpliendo una promesa invisible.

La imagen de ambos celebrando el mismo día obliga a mirar más allá del marcador. En una era obsesionada con contratos millonarios, redes sociales y polémicas efímeras, estas historias devuelven al fútbol su dimensión más humana: detrás de cada gran entrenador hay una persona que también sangra.

Liderar después del trauma

¿Cómo se sigue liderando cuando la vida te ha golpeado en lo más hondo? No hay fórmula. El dolor no convierte automáticamente a nadie en mejor líder, pero sí puede obligarlo a reordenar prioridades, relativizar lo accesorio y desarrollar una resiliencia que nace de la experiencia. En muchos casos, las personas no vuelven a ser quienes eran antes del trauma. Aprenden a construir una nueva versión de sí mismas.

Quizás ahí esté la lección más valiosa

El liderazgo no consiste en la ausencia de dolor, sino en la capacidad de seguir guiando a otros a pesar de él. Luis Enrique y Mohamed representan estilos opuestos. Uno es más contenido; el otro, más visceral. Sin embargo, comparten algo esencial: han aprendido a convivir con una ausencia permanente sin permitir que esa ausencia sea lo único que los defina.

luis enrique y su hija Luis Enrique y su hija Xana. Archivo.

Las victorias que no se miden

El fútbol contabiliza todo: puntos, títulos y porcentajes. Sin embargo, las victorias más importantes suelen ser invisibles. Volver a ilusionarse. Volver a liderar un vestuario. Volver a construir. Seguir adelante cuando todo parecía indicar que era razonable rendirse. Esas son las verdaderas copas que Luis Enrique y el Turco Mohamed levantaron mucho antes de este fin de semana. Por eso la coincidencia resulta tan poderosa. Dos entrenadores alzaron trofeos el mismo día. Pero la historia que realmente importa no está en los títulos, sino en dos padres que, atravesados por el mismo tipo de dolor, encontraron la fuerza para seguir construyendo.

El fútbol suele celebrar el resultado visible

Mucho menos se habla de las batallas invisibles que preceden a cada éxito. Quizás por eso la coincidencia de este sábado 30 de mayo de 2026 resulte tan significativa. Mientras millones de personas observaban dos vueltas olímpicas, también estaban viendo algo más profundo: la confirmación de que algunas victorias no se miden por los trofeos que se levantan, sino por la capacidad de reconstruirse cuando la vida golpea donde más duele.

* Eduardo Muñoz. Criminólogo. Creador del Teorema de la Omisión Preventiva. Autor de La doble cara del gol (2026), un análisis criminológico del fútbol y el poder.

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