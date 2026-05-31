Claudio "El Turco" García habló con adolescentes sobre los peligros de la droga: "No prueben"

Claudio “el Turco” García abrió su corazón y se emocionó al contar su historia de superación durante una charla sobre adicciones realizada este fin de semana ante un numeroso grupo de adolescentes en el Barrio 31 de Retiro . El encuentro, destinado a jóvenes de entre 13 y 20 años, se enmarca en el despliegue territorial que el espacio político Partido Integrar viene desarrollando en los barrios más postergados de la Ciudad de Buenos Aires .

La actividad tuvo lugar en la Capilla Caacupé, sede donde la asociación civil “Voces de Barro” desarrolla sus actividades de contención social desde hace más de una década. Allí, el exdelantero de Racing y la Selección argentina combinó su experiencia como deportista de alto rendimiento con los pasajes más oscuros de su vida privada para concientizar sobre el consumo problemático de sustancias.

El exfutbolista, criado en contextos de vulnerabilidad en Fiorito y Villa Lugano, fue directo y sin rodeos al graficar el impacto de la adicción frente a los jóvenes presentes: “Uno consume a veces porque tiene un problema y piensa que así lo soluciona. Pero si empezás a consumir, ahora tenés dos problemas: el que tenías antes, que no lo solucionaste, y que encima ahora consumís. Todo problema, excepto la muerte, tiene solución; y no es la droga”, enfatizó.

Con crudeza, el exgoleador —quien el año pasado compitió en las urnas como candidato a diputado nacional— reflexionó sobre las bajísimas tasas de recuperación a nivel global:

“La droga sólo te lleva a la cárcel, al hospital o a la muerte. Cuando sos adicto, en lo único que pensás es en consumir, por eso te saca la dignidad como persona. De cien pibes adictos, sale uno. Yo salí, pero creo que soy un milagro”.

Críticas a la agenda política y su mensaje final

Durante su alocución, García apuntó contra la dirigencia política por la falta de políticas públicas eficientes frente al narcotráfico y la asistencia al adicto. “La droga mata a chicos en la Ciudad y en todo el país, y pareciera que no está en la agenda de nadie. Me cuesta mucho entender por qué los que nos representan se ocupan de problemas que no le importan a nadie, cuando hay tantas cosas urgentes para resolver. Cada vez más chicos consumen droga en la Argentina, ¿qué puede ser más urgente que eso?”, reclamó, exigiendo verdaderas campañas de prevención.

Respecto a su propio calvario, detalló que su adicción comenzó a los 37 años, inmediatamente después de retirarse del fútbol profesional, al perder la rutina y contención que el deporte le brindaba desde los 15 años. Reveló que llegó a considerar el suicidio debido a la severidad de su cuadro, hasta que su entorno familiar logró encauzar su internación.

“Yo antes venía a los barrios a comprar droga, ahora vengo a dar charlas sobre adicciones. En mi época no existían espacios como este. Después de todo lo que pasé, y al ser una persona conocida, tengo la responsabilidad de contarles a ustedes de qué se trata esta problemática. Por eso lo que puedo decirles es ‘no prueben’. Ahora la decisión es suya”, concluyó el "Turco".

turco garcía GCBA

El rol de "Voces de Barro" en el territorio

El espacio que albergó la jornada, "Voces de Barro", es una organización gestionada por los propios vecinos del Barrio 31 que brinda apoyo escolar, talleres artísticos, orientación vocacional y acompañamiento terapéutico. Su área de adolescencia funciona como un centro de día abierto donde los jóvenes almuerzan y debaten las problemáticas que atraviesan su realidad cotidiana.

La visita del exdeportista responde a la agenda de inserción barrial que impulsa el Partido Integrar desde hace más de un año. Al respecto, el presidente de la fuerza, Daniel Amoroso, ratificó que el eje de la militancia actual del espacio consiste en “escuchar y ver todos los días los problemas de los vecinos, no sólo cuando hay una campaña electoral”.