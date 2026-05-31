Argentina legalizó el vapeo: por qué el Gobierno apuesta a regular en lugar de prohibir

El Ministerio de Salud derogó recientemente las prohibiciones vigentes sobre los productos innovadores de nicotina y estableció un marco regulatorio para su registro, comercialización y fiscalización. En términos concretos: Argentina legalizó el vapeo , los productos de tabaco calentado y las bolsas de nicotina.

Lo más notable de la Resolución 549/2026 no es sólo lo que hace sino lo que dice. Su preámbulo reconoce que la Encuesta Nacional de Consumo de Sustancias en Hogares, elaborada por Sedronar en 2025, ubica a los cigarrillos electrónicos y vapers en el tercer lugar entre las sustancias consumidas por estudiantes secundarios, con una tasa del 35,5 por ciento. El diagnóstico no puede ser más claro: estos productos ya circulaban en el país. La pregunta que quedaba era si el Estado prefería regularlos o cederle ese mercado al contrabando, a la adulteración y a la ausencia total de controles de calidad. El gobierno optó por regular inteligentemente. Eso requiere coraje político.

La resolución también pone límites explícitos al principio precautorio. La norma establece que las medidas de precaución “no pueden considerarse absolutas ni crónicas” y que están “sujetas a límites y al deber permanente de revisión”. Es una recalibración legal y filosófica de primer orden. Reconoce que la precaución sin evidencia y sin revisión no es cautela sino inmovilismo disfrazado de prudencia.

El tratamiento de las bolsas de nicotina merece atención especial. La resolución establece que, a diferencia del cigarrillo convencional, las bolsas de nicotina “no causan daño a terceros”. Es el primer reconocimiento oficial argentino de la diferenciación de riesgo entre categorías de productos de nicotina, y está respaldado por la ciencia. El Instituto Federal de Evaluación de Riesgos de Alemania concluyó en su evaluación de 2022 que cambiar del cigarrillo a las bolsas de nicotina podría representar una reducción significativa del riesgo individual para la salud. Un estudio sueco cuantificó los constituyentes dañinos presentes en distintos productos: 84 sustancias potencialmente tóxicas en cigarrillos, apenas 5 en bolsas de nicotina. La diferencia no es de grado sino de naturaleza.

Argentina legalizó el cigarrillo electrónico

En el corazón del nuevo marco está la creación de un Registro de Productos de Tabaco y Nicotina. Los importadores y fabricantes deberán presentar documentación técnica, certificaciones de calidad y declaraciones de composición antes de poder comercializar sus productos. Lejos de empujar el mercado hacia la clandestinidad, la regulación construye infraestructura para el monitoreo genuino, el control de calidad y la fiscalización efectiva. A su vez, el mundo lleva años acumulando evidencias sobre lo que funciona. Suecia es hoy el primer país de la Unión Europea en alcanzar el estatus “libre de humo”, con tasas de tabaquismo que cayeron al 3,7 por ciento. El Reino Unido pasó del 16,4 al 10,4 por ciento de fumadores tras integrar el vapeo a su estrategia sanitaria. Japón redujo las ventas de cigarrillos en un 52 por ciento. Chequia bajó su prevalencia tabáquica siete puntos porcentuales en apenas tres años. Grecia, que durante quince años había permanecido estancada en un 42 por ciento de fumadores, perdió seis puntos porcentuales en tres años tras legalizar las bolsas de nicotina y diferenciar la fiscalidad por nivel de riesgo del producto.

VAPEO3 Los importadores y fabricantes deberán presentar documentación técnica, certificaciones de calidad y declaraciones de composición. Archivo.

El patrón es consistente a través de geografías y culturas radicalmente distintas. Los países que ofrecen a los fumadores alternativas viables, accesibles y asequibles ven caer sus tasas de tabaquismo. La Resolución 549/2026 es, por cualquier medida que se use, un paso histórico. Lo que Argentina acaba de demostrar es que la valentía política y la claridad científica pueden convivir. Ojalá que otros países de la región, que todavía mantienen prohibiciones mientras los cigarrillos de combustión se venden libremente en cada esquina, tomen nota.

* Federico N. Fernández. Presidente de la Fundación Internacional Bases y CEO de Somos Innovación.