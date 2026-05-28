Lanzaron un álbum de figuritas de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo: cómo descargarlo gratis

A 50 años de la última dictadura cívico militar, la organización H.I.J.O.S. Capital y el artista gráfico Ariel Cuadra lanzaron un álbum de figuritas de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo . La propuesta busca mantener viva la memoria histórica y acercar a las nuevas generaciones la lucha por los derechos humanos mediante un formato popular y colectivo.

La iniciativa fue presentada en redes sociales como una herramienta para “sembrar memoria desde un lenguaje cercano, cotidiano y popular”, apelando a la lógica de coleccionar e intercambiar figuritas para reconstruir historias y fortalecer la memoria colectiva.

El álbum de figuritas de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo es gratuito y digital. Foto: Instagram @_arielcuadra

El álbum, titulado “Madres y Abuelas. El pueblo las abraza”, toma el formato clásico de los álbumes de figuritas, similar al del Mundial 2026, aunque con contenido centrado en las referentes históricas de los organismos de derechos humanos en Argentina. Además, está disponible de manera gratuita y en formato digital,

Según explicaron Ariel Cuadra, H.I.J.O.S. Capital y Abuelas de Plaza de Mayo en una publicación conjunta de Instagram, el proyecto pone “en el centro a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo: mujeres imprescindibles de nuestra democracia”.

Cada figurita incluye información biográfica y personal de las Madres y Abuelas, entre ellas:

Nombre completo.

Fecha de nacimiento.

Historia de sus hijos e hijas detenidos-desaparecidos.

Información sobre nietos y nietas apropiados.

Casos de identidad recuperadas y personas aún buscadas.

Desde la organización señalaron que el objetivo es convertir el álbum en una herramienta educativa y de transmisión de memoria para escuelas, centros culturales y espacios comunitarios.

Por qué lanzaron el álbum a 50 años del golpe de Estado

La propuesta busca acercar la historia de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo a las nuevas generaciones a través de un formato masivo y cotidiano.

“Esperamos que esta propuesta sirva para reunirnos y conocer un poco más a nuestras ídolas de la democracia”, expresaron en el comunicado difundido en redes sociales.

Cómo descargar gratis el álbum de figuritas de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo

El álbum y las figuritas están disponibles gratis en formato PDF y pueden descargarse desde el sitio oficial de H.I.J.O.S. Capital.

Una vez descargado el archivo, el material puede: