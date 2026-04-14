Estafa Mundial: Panini alertó por fraudes con el álbum de figuritas 2026

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 , que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, ya comenzó a sentirse entre los fanáticos del fútbol. Como en cada edición, la ilusión no es solo en las canchas, sino también a través del merchandising, especialmente con el tradicional álbum de figuritas . Sin embargo, en medio de esta expectativa, la empresa Panini emitió un importante comunicado para advertir sobre posibles estafas.

Tras el anuncio de la nueva colección, que incluirá cambios y características innovadoras , aún no se confirmó oficialmente la fecha de lanzamiento del álbum en Argentina. Aunque en algunos países ya comenzaron a difundirse detalles sobre su salida al mercado, en el país la incertidumbre generó un contexto propicio para la aparición de sitios falsos que ofrecen preventas fraudulentas.

Ante esta situación, Panini informó a través de su cuenta oficial de Instagram que, hasta el momento, no existe una fecha confirmada para la venta del álbum del Mundial 2026 en Argentina. Además, la compañía alertó a los coleccionistas sobre la proliferación de páginas web y perfiles en redes sociales que se hacen pasar por canales oficiales para engañar a los compradores.

En el comunicado, la empresa señaló: “En atención a que se ha constatado que se ofrecen a la preventa o la venta figuritas y álbumes de la colección PANINI Copa Mundial de la FIFA 2026™ de manera online en páginas engañosamente similares, en redes sociales, en aplicaciones de mensajería móvil e incluso de manera personal”.

Las estafas obligaron a Panini a emitir un comunicado para alertar a los usuarios.

Asimismo, aclaró: “Advertimos que NEW RITA S.A., único distribuidor oficial del producto en la República Argentina, no ha realizado tales ventas, ni lo está haciendo en ningún otro canal, ni tampoco está realizando pre-ventas en estos momentos”, concluye el mensaje.

Captura de pantalla 2026-04-13 175459 El comunicado que emitió la empresa. Zona Kids

Para evitar posibles fraudes, Panini también recordó cuáles serán los únicos puntos de venta oficiales una vez que el producto esté disponible: la cadena Zona Kids y la tienda oficial de Panini en Mercado Libre. Además, recomendaron a los coleccionistas verificar siempre los métodos de pago habilitados y desconfiar de ofertas anticipadas o promociones en sitios no autorizados.

De esta manera, la compañía busca proteger a los fanáticos y coleccionistas frente a posibles estafas, en un contexto de gran expectativa por uno de los eventos deportivos más importantes del mundo. Hasta que se anuncie la fecha oficial de lanzamiento, la recomendación principal es adquirir el álbum únicamente a través de los canales autorizados.