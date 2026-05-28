Habló la clienta que se agarró a trompadas con la almacenera: "Me amenazó que me iba a apuñalar"

La joven que protagonizó una violenta pelea dentro de un kiosco de Neuquén rompió el silencio luego de que las imágenes del episodio se viralizaran en redes sociales. Según afirmó, el conflicto no comenzó por una compra de papas fritas , sino por supuestos malos tratos que, asegura, venían sufriendo integrantes de su familia desde hacía tiempo.

El episodio ocurrió en un comercio del barrio Islas Malvinas y quedó registrado por las cámaras de seguridad del local. En el video viral se observa a una clienta y a una empleada enfrentándose a golpes delante de otros compradores, en una escena que rápidamente generó repercusión y debate en redes sociales.

Tras la difusión del video, la joven utilizó sus redes para explicar su versión de los hechos. “Fui a reclamar por algo que venía pasando hace mucho”, expresó. Además, sostuvo que sus hermanas, una de ellas con discapacidad, habían sufrido situaciones reiteradas de maltrato por parte de la trabajadora del comercio.

La protagonista del video también cuestionó la grabación viral y aseguró que las imágenes “están editadas” y no reflejan la totalidad de lo ocurrido dentro del negocio. De hecho, señaló que después de agarrarse a trompadas, la almacenera la "amenazó con que la iba a apuñalar" .

En las últimas horas se conoció una nueva grabación de las cámaras de seguridad que muestra el momento previo al enfrentamiento físico. Allí se observa a la empleada atendiendo a las hermanas involucradas durante la compra de papas fritas dentro del local.

En la secuencia, la trabajadora toma el pedido, busca los productos en una góndola elevada utilizando un balde y completa la venta sin que se registren discusiones ni agresiones visibles. Aunque la empleada mantiene un gesto serio durante toda la atención, en las imágenes no se observan insultos ni situaciones explícitas de maltrato.

Horas después de esa compra inicial, otra de las hermanas regresó al comercio para reclamar por el supuesto trato recibido. La discusión verbal subió de tono y derivó en la pelea que luego se viralizó en redes sociales.

La palabra del dueño del kiosco

Según las imágenes difundidas previamente, la clienta arrojó una bolsa de papas fritas contra la cajera y ambas comenzaron a golpearse y tirarse del cabello delante de otros clientes. Varias personas intentaron separarlas mientras la caja registradora terminaba en el piso durante el forcejeo.

El dueño del comercio, José, aseguró que había llegado a un acuerdo con la familia antes de que las imágenes se difundieran masivamente. Además, expresó su malestar por la viralización de los videos captados por las cámaras de seguridad del local y señaló que analiza realizar una denuncia por la difusión del material.