Pelea por el gasoducto: el reclamo de San Rafael a General Alvear que genera polémica

El financiamiento y la ejecución del Gasoducto del Sur fueron abordados por Emir Félix y Alejandro Molero en entrevistas con MDZ Club por la 105.5 FM MDZ Radio . Allí expusieron sus posiciones sobre el aporte de fondos, la administración de la obra y la participación de cada municipio, a pocas semanas de su inauguración el 15 de junio.

Emir Félix sostuvo que el gasoducto “estaba en un 90% de avance” cuando Nación dejó de enviar fondos y explicó que el municipio de San Rafael avanzó judicialmente para conseguir los recursos necesarios para concluir el proyecto. “La Nación dejó de mandar los fondos”, señaló.

19-05-2026 - MC - ALEJANDRO MOLERO - INTENDENTE GENERAL ALVEAR - CONFLICTO GASODUCTO EN EL SUR

Además, remarcó que el reclamo hacia General Alvear se vincula con la utilización futura de la infraestructura. Según Molero, desde San Rafael argumentan que General Alvear "va a hacer uso de aproximadamente un 23% del caudal de ese gasoducto” y respondió que “General Alvear no participa de ninguno de los acuerdos firmados con Nación, ni adquiere ningún tipo de compromiso” y sostuvo que “es una obra financiada íntegramente por la Nación”.

El intendente alvearense indicó además que el municipio recibió un reclamo cercano a “los 4.700 millones de pesos” y consideró que “no corresponde” afrontar ese pago porque “no formamos parte del proceso de construcción de la obra”.

La ejecución del proyecto y el impacto en el sur provincial

Por su parte, Félix defendió el rol del municipio de San Rafael en la continuidad de la obra y sostuvo que el acuerdo judicial permitió completar el financiamiento necesario para finalizar el gasoducto.

Entrevista completa a Emir Félix en MDZ Radio:

19-05-2026 - MC - EMIR FÉLIX - DIPUTADO NACIONAL Y PTE. PJ - GASODUCTO EN SUR

En paralelo, Molero cuestionó la modalidad elegida para ejecutar el proyecto. “No entendemos por qué San Rafael se hace cargo de construir esa obra”, expresó, y agregó que “una obra que debía ejecutarse en 18 meses terminó tardando seis años”.

El jefe comunal de General Alvear también afirmó que “la Nación pone todos los fondos necesarios para terminar la obra” y rechazó las versiones sobre posibles restricciones en el suministro de gas. “Ellos no tienen ningún tipo de potestad”, indicó en referencia a la futura administración de la infraestructura por parte de Ecogas.

Ambos dirigentes coincidieron en la importancia estratégica del gasoducto para el sur mendocino. Según se indicó durante las entrevistas, la obra permitirá mejorar el abastecimiento para unos 27 mil usuarios de San Rafael y General Alvear.