La guerra entre dos intendentes por el financiamiento de una obra clave

El conflicto entre dos intendentes por una obra clave recrudeció durante los últimos días. Se trata de los jefes comunales de San Rafael y General Alvear , que nuevamente dejaron expuesta su disputa por los fondos utilizados para finalizar las obras del Gasoducto del Sur.

Durante el discurso de apertura de sesiones, el pasado miércoles 13 de mayo, el intendente sanrafaelino Omar Félix confirmó que la inauguración del gasoducto tendrá lugar el próximo 15 de junio. Esto se producirá luego de que las tareas de finalización hayan estado paralizadas desde 2024 debido a que Nación frenara el envío de fondos. Cabe destacar que en ese entonces la obra tenía cerca del 90% de avance.

Si bien Félix detalló que el Gobierno nacional canceló parte de la deuda tras una presentación judicial, explicó que los fondos no alcanzaron para concluir el proyecto.

Durante su alocución Félix, criticó a Provincia por no "acompañar" la obra y confirmó que San Rafael había emplazado a General Alvear a que reintegro de los fondos proporcionales al gas que recibirá. "No es simpático lo que tuvimos que hacer. En nuestro carácter de tercero aportante, que es la figura jurídica que tenemos en el convenio con la Nación, emplazamos al municipio de General Alvear para que efectúe el aporte proporcional que Ecogas determinó para el departamento vecino", detalló

En concreto, el intendente le reclama a la comuna que gobierna Alejandro Molero el reintegro del 23% de la inversión que San Rafael realizó para la finalización de la obra. Eso se traduce en un monto que ronda entre $900 millones y $1.100 millones.

Además del reclamo económico, el conflicto entre las dos comunas terminó de escalar en el momento en el que Félix dijo que en caso de que no se llegue a un acuerdo, San Rafael no sólo no autorizaría el suministro hacia General Alvear, sino que además "iniciará las acciones judiciales correspondientes en caso de detectarse el otorgamiento de conexiones sin autorización".

La intimación recibió una rápida respuesta del intendente de General Alvear, Alejandro Molero. A través de un descargo en sus redes, el jefe comunal rechazó los dichos de Félix "en todos sus términos". “Con el frío no se juega, el pueblo no es rehén”, sentenció Molero, quien acusó al sanrafaelino de usar la obra con fines políticos. "El gasoducto no pertenece a un municipio, es una OBRA NACIONAL pagada por el esfuerzo de todos nosotros“, amplió.

Las acusaciones del alvearense fueron más allá. En un fragmento de su posteo, denunció a tanto a Omar como a Emir Félix de desviar fondos que Nación enviaba para la obra. Según Molero, esto habría ocurrido durante la presidencia de Alberto Fernández. "En 2017 la Provincia gestionó la obra y en 2018 ya contaba con presupuesto. Sin embargo, con la llegada del gobierno de Alberto Fernández, los hermanos Félix ejecutaron una ‘picardía’ política sin precedentes: desviaron los fondos nacionales que debían ir a la Provincia directamente a sus manos", acusó.

molero posteo en redes

En ese sentido, para Molero ese "capricho político" derivó en que el gasoducto tuviera "cinco años de demora". "Una obra que debía ejecutarse en 18 meses terminó tardando seis años", dijo.

Tras dejar en claro su postura y afirmar que Ecogas "es la única autoridad que decide cuánto gas nos corresponde", Molero concluyó su mensaje asegurando: "Mi postura es inamovible: NO voy a permitir que usen el frío como rehén. Los hermanos Félix deben terminar la obra y entregarla de inmediato. El gas es de la gente, no de un despacho político".

Un senador provincial se metió en la disputa

La disputa en redes no se limitó solo a los dos intendentes. Días después del cruce entre Félix y Molero, quien se expresó fue el Senador provincial Pedro Serra. En un posteo en su cuenta en "X", el legislador justicialista apuntó directamente contra el jefe comunal de General Alvear, al que acusó de ser "un vivillo poco afecto a pagar sus deudas".

En ese sentido, Serra dijo que "Molero tiene que pagar lo que le debe a todos los sanrafaelinos". En el texto publicado, el senador también presionó al concejo deliberante de San Rafael: "Espero que el HCD tome acciones rápidamente y veremos si todos los concejales defienden la $ de nuestro departamento o se hacen los otarios".

pedro serra tw por el gasoducto

Cabe recordar que, tal como lo anunció Omar Félix, la inauguración del gasoducto tendrá lugar el próximo 15 de junio. Según se detalló, la obra está desarrollada para que dé abastecimiento de gas a unos 26.000 usuarios de San Rafael y General Alvear.