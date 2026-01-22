El gasoducto de San Rafael, en la recta final: cuándo terminará la obra

La obra del gasoducto que abastecerá a 26.000 vecinos de San Rafael y General Alvear ingresó en su tramo final, luego del arribo de nuevo equipamiento clave que elevó el avance general al 95%.

Los materiales llegaron en las últimas horas a una Estación de Separación, Medición y Regulación (ESMR) ubicada en el paraje La Tosca, a unos 60 kilómetros del casco urbano sanrafaelino, en el límite interdepartamental con San Carlos. Allí se concentran tareas clave para la etapa final del sistema.

El intendente Omar Félix, quien asistió a la zona de arribo de los equipos, confirmó que “con esta incorporación la obra alcanza un 95% de avance” y anticipó que los trabajos podrían completarse durante el mes de mayo, habilitando el servicio para miles de hogares.

Desde el municipio aseguraron que han realizado un "importante esfuerzo financiero" para sostener la obra, al destinar fondos para completar el tendido del gasoducto y sus plantas asociadas, con el objetivo de no demorar una infraestructura considerada prioritaria para la región.

La llegada del gas natural tendrá impacto directo no solo en el uso residencial -reduciendo costos frente al consumo de garrafas o energía eléctrica- sino también en el desarrollo productivo e industrial del sur mendocino, al mejorar las condiciones para nuevas inversiones.

La secretaria de Obras Públicas de San Rafael, Andrea Fichetti, explicó que los equipos incorporados son tres skids, estructuras que concentran toda la mecánica necesaria para la medición, separación y regulación del gas, correspondientes a la estación vinculada al sistema de Gasandes.

Los módulos fueron fabricados y enviados desde Córdoba por la firma Coyserv SA, y llegaron listos para su instalación, con todas las pruebas técnicas ya realizadas.

Obras aletargadas

Según informó MDZ Online, en 2016, fue la última vez que se firmó un pedido de factibilidad de conexión a la red de gas natural, lo que llevó al municipio a gestionar con Nación los fondos para conectar a San Rafael con el gasoducto GasAndes que pasa por San Carlos y lleva gas natural a Chile.

La primera promesa llegó durante la presidencia de Mauricio Macri. La obra estuvo incluida en los Presupuestos de 2018 y 2019 por un monto de 30 millones de dólares. El proyecto pasó la audiencia pública de impacto ambiental que se hizo en junio de 2018 pero nunca se hizo el llamado a licitación.

En noviembre de 2020, el exintendente Emir Félix firmó el primer convenio por $1.500 millones con el exsecretario de Energía de Alberto Fernández, Darío Martínez, para ampliar la red de gas natural. Así lograron que la obra se incluyera en el Presupuesto nacional 2021.

Recién en abril de 2022 llegaron los caños para comenzar a montar la cañería de 50 kilómetros. Se acopiaron cerca del arco de ingreso a la ciudad y casi de inmediato empezaron las tareas a la vera de la ruta nacional 143. Un año después la etapa de colocación de los caños estaba terminada, el ramal llegó hasta la plaza España del centro donde está la estación de rebaje.

Omar y Emir Félix recorren las obras del gasoducto (imagen de archivo).

A lo largo de 2023 se hizo el tramo final de la obra que incluyó control de costuras de soldadura, testeos hidráulicos y otras acciones para controlar la integridad de la cañería. Las tareas se ralentizaron y se comenzó a postergar la inauguración, que en un principio tenía septiembre del 2023 como fecha límite.

Sin embargo, esto no ocurrió, y la gestión de Alberto Fernández no concretó el envío de los fondos para terminar la obra.

Ya con Javier Milei en el poder, se paralizaron las obras nacionales. Agotadas todas las instancias administrativas, el 17 de abril, Omar Félix, dio la orden de ir a la Justicia Federal para reclamar los desembolsos nacionales a través de una medida cautelar.

Finalmente, hubo acuerdos extrajudiciales entre Nación y el municipio a fines del 2024; y se concretaron los envíos nacionales con dos desembolsos: $4.400 millones en diciembre del 2024 y $5.199 millones el 17 de julio del 2025.

En tanto, el municipio anunció que inyectaría, según anunció el 20 de julio del año pasado, $4.000 millones, para terminar la obra.