Miguel Ángel Pichetto siguió con su reconciliación peronista y se reunió con un adversario de Cristina Kirchner

Después de su acercamiento a Cristina Kirchner, Miguel Ángel Pichetto sigue su gira de reconciliación con el peronismo después de haber sido parte de la campaña de Juntos por el Cambio en 2015. Esta tarde se reunión con el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi , abiertamente enemistado con la dirigente que reponde a la expresidenta.

"Ferraresi es un gran administrador, con una gestión orientada a mejorar el espacio público, ampliar el acceso a la vivienda y desarrollar una agenda educativa para el futuro", señaló el diputado nacional. También estuvieron presentes Emilio Monzó y Nicolás Massot , dos de los dirigentes que también fueron parte de Juntos por el Cambio y hoy trabajan con Pichetto.

El encuentro tuvo un tinte electoral. Ferraresi ya anticipó su voluntad de ser candidato a gobernador en 2027. En la contienda electoral apoya claramente a Axel Kicillof y mantiene una cruzada con La Cámpora y los dirigentes que responden a Cristina Kirchner. Principalmente con su vecina la quilmeña Mayra Mendoza, que acusó a Ferraresi de romper el bloque oficialista en el Concejo Deliberantes y de armar el peronismo de Quilmes por fuera del espacio de la intendenta.

Sobre lo electoral, Pichetto comentó: "El desafío es seguir construyendo un frente electoral amplio, con programa y vocación de mayoría, para ganar en 2027".

La reconciliación entre Pichetto y Cristina Kirchner

Todo esto ocurre luego del acercamiento que Pichetto tuvo con Cristina Kirchner, a partir de la condena de la expresidenta. El diputado fue a San José 1111 y retomó el diálogo político que había quedado suspendido después de 2015.

El 6 de abril, Pichetto también se reunió con Mariel Fernández, la intendenta de Moreno. Fue otro de los encuentros clave que tuvo el diputado peronista en su nuevo acercamiento al kirchnerismo. Fermández es una de las dirigentes que llegó a lugares de conducción a partir de su militancia social en el Movimiento Evita, un sector al que más de una vez Pichetto tildó de "gerentes de la pobreza".

En ese marco, Pichetto destacó la figura de la intendenta: “Es importante que el peronismo tenga una figura como ella, es una mujer muy talentosa y preparada, que está llevando adelante una gran tarea en su segundo mandato”.

Asimismo, subrayó la necesidad de fortalecer la unidad del peronismo: “Tenemos la responsabilidad de integrarnos para construir una alternativa que represente a la Argentina del trabajo y la producción, de estar cerca de las necesidades de nuestro pueblo y de hacernos cargo de la situación que estamos atravesando”.